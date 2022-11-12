ATO SAMİ ULUS HASTANESİNİN SON DURUMUNU ANLATTI:AMELİYAT YAPILAMIYOR, BÖLÜMLERDE HOCA YOK, FİİLEN KAPALI

- Reklam -

Ankara Tabip Odası (ATO) Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınması kararından vazgeçilen Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mevcut durumuna dair tespitlerini basınla paylaştı. ATO Başkanı Baytemür hastanenin fiilen kapatıldığını vurgulayarak şu örneği verdi: “Bütün kardiyologlar Etik Şehir Hastanesine gitmiş. Sami Ulus’ta şu anda hiçbir ameliyat yapılamıyor. Anjiyo ünitesi kapatılmış durumda.”

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO), Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınması ve sonra bu kararın iptali ile gündeme gelen Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mevcut durumu ile ilgili açıklama yaptı. ATO’da “Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Dünü Bugünü” bugün başlığı ile yapılan toplantıya, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı katıldı.

- Reklam -

ATO Başkanı Baytemür, Sami Ulus’un son durumu ile ilgili şunları anlattı:

“Sami Ulus Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binası, dün itibariyle tabelası değişmiş durumda, Beştepe Devlet Hastanesi oldu. Sami Ulus, hem bölgede hem de birçok ülke için gelenek oluşturan alanında çok nitelikli, uzmanları barındıran bir hastane. 418 yatak, 40 eğitim görevlisi, 210 uzman ve bin 792 personelle hizmet verirken Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması ile kapanmaya doğru evrildi. Şu anda Sami Ulus’ta görev yapanların yüzde 70’inden fazlası Etlik Şehir Hastanesi’ne gitmiş durumda. 150 asistan Etlik Şehir Hastanesi’ne gitmiş durumda, Sami Ulus’a görevlendirmeler yapılıyor. 16 asistan var şu anda Sami Ulus’ta. Görevlendirmenin ne gerekçe ile yapıldığı hangi uzman ve eğiticilerin Sami Ulus’ta kalmasına karar verildi bunların net bir ölçüsü yok.

“SAMİ ULUS’TA ŞU ANDA HİÇBİR AMELİYAT YAPILAMIYOR”

Acil serviste, eğitim araştırma vasfı olan bir yerde pratisyen hekimler nöbet tutuyor. Asistan hekimler yok uzanmalarla nöbet tutuyorlar. Biyokimyada 2 uzmandan bir tanesi, Çocuk Cerrahisi 12 uzmandan 6’sı Etlik Şehir Hastanesi’ne gitmiş durumda. Çocuk Kalp Damar Cerrahisinde sadece 1 profesör ve doçent kalmış durumda. Bütün kardiyologlar Etik Şehir Hastanesine gitmiş. Sami Ulus’ta şu anda hiçbir ameliyat yapılamıyor. Anjiyo ünitesi kapatılmış durumda. Kapatılan üniteler var; 3 pediatri servisi, enfeksiyon hastalıkları servisi, palyatif bakım servisi. Beştepe zaten kapatılmış durumda. Beştepe’de Kadın Doğum kliniği Etlik’e de gidilmedi, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine gitti. Çocuk Onkoloji servisi, hematoloji kliniği kapatılmış durumda. Bilgisayarlı tomografi, MRG çekimleri devam ediyor ama haftada bir uzman Sami Ulus’a gelip bunları okuyor. Anesteziye gerek olan çekimler, çocuklar için gerekli oluyor, yapılamıyor.

“SEÇİME KADAR AÇIK KALACAK AMA FİİLEN KAPATILMAYA DOĞRU GİDİYOR”

Bu bölünmüşlük asistan hekimleri, eğitim görevlilerini ve sağlık çalışanlarını çok ciddi şekilde kaygılandırmakta, eğitimin aksamasına yol açmakta, vatandaşın hizmete erişimi zorlaşmaktadır. Biz tahmin ediyoruz, seçime kadar açık kalacak ama fiilen kapatılmaya doğru gidiyor. Bu konuda bir netliğin sağlanması gerekiyor. Sadece tabela açısından değil, eğitim araştırma vasıflarının korunarak geliştirilmesi lazım.”

Mine Coşkun da hastanedeki asistanların durumları için şöyle konuştu:

“USULÜZ BİR ŞEKİLDE EKİM AYINDA 2 HASTANEDE DE ÇALIŞMIŞ OLDULAR”

“Taşınma süreçlerinde en çok asistanlar etkileniyor. Sami Ulus’un taşınma sürecinde Ekim ayında hocaların 3’te 2’si görevlendirildi Etlik Şehir Hastanesi’nde, 3’te 1’i de Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde kaldı. Asistanlar Ekim ayında görevlendirme ile Etlik’e gittiler ama gündüz orada poliklinik hizmeti verdiler Akşamları da Sami Ulus’ta ve Beştepe kliniğinde nöbet tutmaya çalıştılar. Usulüz bir şekilde Ekim ayında 2 hastanede de çalışmış oldular.

“BÖLÜMLERDE HOCA YOK”

Eğitimleri çok aksadı, bir kliniğin eğitim kliniği olması için hocasının olması lazım, bazı bölümlerde hoca yok. Mesela çocuk acilde hoca olmadığı için eğitim kliniği özelliği kalmadı. Orada görevlendirme ile gelen pratisyen hekimler ve uzman hekimler görev yapıyor. Yoğun bakımda eğitim görevlisi kalmadığı için oranın da eğitim vasfı sona erdi, orada da asistanlarla uzman hekimler birlikte görev yapıyorlar. Bu usulsüz bir çalıştırma şekli. Taşınmadan sonra Etlik Şehir Hastanesi’nde dersler başladı ama Sami Ulus’ta kalan 16 asistan eğitimlere Zoom üzerinden katıldılar. Birçok hocayla yüz yüze tartışma, danışmanlık alma, hasta gösterme hakları ellerinden alınıyor. İş yükü iki tarafta da yüksek. Kıdemli asistanların sorumlulukları ile nöbet sayıları da arttı. Etlik’te her geçen gün yeni servisler açılıyor. Asistanlar yetişemiyor, işleyiş düzensiz, belirsiz. Kadın doğum asistanları pratik cerrahi yetkinliklerinde sıkıntı oldu. Süreç asistanları eğitim almaktan çok sağlık hizmeti vermeye zorluyor. Asistanların büyük çoğunluğu Tıpta Uzmanlık Kuruluna başvurdu, yardım istiyorlar.”

“TAŞIMA SU İLE HASTANE YAPILMAZ!”

TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ökten de Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte sağlık alanındaki kaosun derinleştiğini söyledi. Eğitimin niteliksizleşmesinin, akademik kadronun parçalanmasının, planlamalardaki bozulmanın hekimler açısından bir kaosa yol açtığını belirten Ökten, yurttaşlar açısından ise hizmet alımında ciddi sorunlar yaşandığını kaydetti.

Sözleşme uyarınca Etlik Şehir Hastanesi’nin donanımının yüklenici şirket tarafından karşılanması gerektiğini hatırlatan Ökten, “Taşıma su ile hastane yapılmaz! Kabul komisyonu, başhekimlikler, sağlık müdürlüğü bunu nasıl onayladı? Sayıştay, raporlarında yer verdiği bu sorunlarla ilgili yargı yetkisini neden kullanmıyor?” diye sordu. TTB’nin ve tabip odalarının yeni hastane yapımına karşı olmadığının altını çizen Ökten, “Biz; bir hastane yapılırken diğer hastanelerin kapatılmasına, ülkenin geleceğinin ipotek altına alınmasına, sağlık hizmetinin şehrin bir ucuna toplanmasına, hastane kadrolarının ve tıbbi cihazların korunmamasına karşıyız” diye konuştu.