ATO: “MUAYENEHANE HEKİMLERİNİN SERBEST ÇALIŞMA HAKKI KISITLANAMAZ”

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Sağlık Bakanlığı’na seslenen ATO “Muayenehane hekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra etmelerine kısıtlama getiren haksız uygulamadan vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Ankara Tabip Odası (ATO) “Muayenehane hekimlerinin serbest çalışma hakkı kısıtlanamaz” sloganıyla yaptığı basın toplantısında Sağlık Bakanlığı’na seslenen hekimler “Muayenehane hekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra etmelerine kısıtlama getiren haksız uygulamadan vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi. ATO Özel Hekimlik Komisyonu, ATO Yönetim Kurulu ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin imzasıyla yapılan basın açıklamasını okuyan ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun, sözlerine “Muayenehanelere darbe indiren düzenlemeler kabul edilemez. Hekimlerin serbest çalışma hakkı kısıtlanamaz” diyerek başladı. Coşkun şöyle devam etti:

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“Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik’ 06.10.2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı, bu yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi amacı ile hastalarını özel hastanelere ve tıp merkezlerine yatırmaları, ameliyat ve girişimsel işlem yapmalarını yeni koşullara bağlayarak neredeyse imkansız hale getirdi. Bu düzenlemelerin hangi kamu yararı gözetilerek ya da nasıl bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapıldığı anlaşılamadığı gibi Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklan(a)madı. Bu yönetmelik değişikliği muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracak, serbest meslek faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Düzenleme hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek niteliktedir.

Bilindiği gibi hastaların teşhis ve tedavisi 1219 sayılı yasaya göre; mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilmemek kaydıyla, özel sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir.

Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile;

1. Muayenehane hekimlerinin bu şekilde tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri ancak özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapmak suretiyle mümkün olabilecektir.

2. Boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, özel hastane veya tıp merkezinin ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı o branştaki toplam uzman hekim kadro sayısının ancak %15’i kadar hekim (misafir/dış doktor) ile sözleşme imzalanması mümkün olacaktır.

3. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme, ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birini geçemeyecek şekilde yapılabilecektir.

Bu düzenlemelere göre 1500’ü Ankara’da olmak üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500’ü hastanelerle sözleşme yapabilecektir. Bu durum, mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden meslektaşlarımızın çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamına gelmektedir.

Son zamanlarda hekimlerin gerek özel hastanelerde şirket kurarak çalışmaya zorlanmaları ve hak kayıplarına uğramaları, gerekse kamudaki çalışma koşulları ve sağlıkta şiddet artışı nedeniyle muayenehanede serbest çalışmaya yöneldiği bilinmektedir.

Hekimler, büyük sağlık sermayesinin kıskacına alınmak istenmektedir!

Sağlık Bakanlığı’nı; Anayasa ve ilgili yasalara aykırı olan, serbest meslek icrasını kısıtlayarak hekimliğin bağımsızlığına darbe indiren, hastaların da hekim seçme haklarını kısıtlayan bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmeye ve ilgili yönetmelik değişikliklerini iptale çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları ve uzmanlık dernekleri olarak; bu yönetmelik değişikliğini kabul etmediğimizi, serbest çalışan hekimlerin haklarını korumak amacıyla her türlü yasal girişimde bulunacağımızı ve bu düzenlemeler geri alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”