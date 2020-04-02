Ato 10.basın yayın meslek komitesi 27 mart 2020 tarihli toplantısında sektörden gelen talepleri değerlendirdi.

Covid-19’la mücadele kuralları gereği ‘Sosyal mesafeyi korumak’ için aylık olağan toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştiren 10. Basın Yayın Meslek Komitesi, Sektör firmalarının, önümüzdeki 3-6 ay içerisinde iş yapamayacağının öngörülmesi sebebiyle 2019-2020 dönemini kapsayan vergi borçlarının ve SGK, Bağ-Kur borçlarının faizsiz olarak ve uygun vadelere bölünerek yapılandırılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan destek beklediklerini dile getirdiler.

Ayda bir sektördeki sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere toplanan 10. Basın Yayın Meslek Komitesi, video konferans yoluyla gerçekleştirdiği 27.03.2020 tarihli Mart ayı toplantısında Covid-19’la mücadele kapsamında SGK’ya olan borçlarını düzenli ödeyen mükelleflere düşük faizli, ilk altı ay ödemesiz ve uygun vadelerde kredi verilmesi konusunda da Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı yazılmasını karara aldı.

Konu ile ilgili yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yazı yazılması kararlaştırıldı.

Küresel bir sorun olan Covid-19’dan daha az zararla kurtulabilmenin devlet, millet ve sektör temsilcilerinin birlikte hareket ederek mümkün olacağını yineleyen 10.Meslek Komitesi temsilcileri, alınan tedbirlere sıkısıkıya uyulması ve devlet desteklerinin her alanda daha da artırılası taleplerini dile getirdiler.