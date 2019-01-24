Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara’dan Roma ‘ya doğrudan uçak seferlerinin başlaması dolaysıyla bir gezi düzenliyor. Amaç, 60 yıl sonra tekrar başlayan bu seferleri kamuoyuna duyurmak, gitmişken İtalyanlarla birkaç görüşme yapmak. Geziye birkaç iş adamıyla gazeteciler davet ediliyor.

İyi, güzel de, doğrudan ve öncelikli olarak başkenti ilgilendiren bir etkinliğe neden Ankara merkezli yerel basın çağrılmıyor ya da davet edilmiyor?

Böyle bir etkinliğin ulusal gazetelerin kıyısında köşesinde tek sütün haberlerle yetinilmesi amaçlanıyorsa, sözümüz yok.

Yerel basın gezi meraklısı değil ama sormak ve dikkat çekmek istediğimiz konu; yerel basının hiç olmazsa haber anlamında varlığının hissettirilmesi gayesiyle o yöreyi doğrudan ilgilendiren bu tür etkinliklere neden çağrılmadığını, çağrılmıyor olması? Bu, sadece Ankara için değil, tüm Türkiye için geçerli.

ATO’nun Roma gezisine temsilci davet edilen gazetelerin hiçbiri Ankara merkezli değil. O zaman ATO, Ankara yerleşik basınını görmemezlikten gelip ikinci plana atıyorsa, kendisine kayıtlı üyesi olan basın işletmelerine karşı farklı davranıyordur demektir.

Roma gezisine katılan çoğu meslektaşımızın çalıştığı gazetelerin Ankara tirajları ve net satışları bizim Sonsöz gazetesinden daha az olduğunu belirtelim.

ATO, söz konusu geziye veya benzeri etkinliklere Ankara yerel basınından da yeri yurdu, adresi, yayını belli olanları bir sıraya koyup davet etseydi, “bakın şu zor günlerde biz yerel basınımıza sahip çıkıyoruz, onları bir şekilde destekliyoruz, onlarla birlikteyiz” mesajını tüm memlekete vermede öncü olabilirdi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sayfa sayılarını düşürmek zorunda kalan, son günlerde bazı yörelerde düzenli günlük baskı yapamayan yerel basını o yerin odaları, meslek örgütleri “haber anlamında” sahiplenmiyorsa ve ancak sıkıntılar daha çok alevlenince verilen “desteklemek, sorunlarını çözmek lazım, basın olmazsa olmaz” gibi süslü demeçler havada kalıyor.

YANLIŞ İLETİŞİM

Siz, yaptığınız bir etkinliğin hedef kitlesini, mesajlarınızı ve iletişim araçlarını yanlış seçerseniz, etkinlik sonrasında “neden yazılı, görsel, sözel ve sanal basında yer almadık ya da alamıyoruz” diye oturup düşünmeyin. Üstelik harcadığınız binlerce para, onca uğraş boşa gitmiştir.

Şunu hatırlatalım: koltukları, makamları, mevkileri hatta servetleriyle nedeniyle tüm gazeteci milletine; haber konusunda nazlı davranan, hor gören, umursamayan, küçümseyen, ayrıcaklı davrananların, sansür bile uygulamaya kalkanların, gün gelip kendileriyle ilgili bir satır haber, yazı çıkarmak için nasıl gülücükler attıklarını sayısız örnekleriyle geçmişte gördük, gelecekte de göreceğiz

Bir yörenin resmi özel tüm kurum, kuruluş ve örgütleri, etkinliği ne olursa olsun oradaki yerel basınına öncelik ve değer vermeli ki yerel basın da en azından haber anlamında ayakta kalsın, ilişkilerini, haber kaynaklarını birinci elden genişletsin, okuyucusuna sağlıklı haber ve yorum ulaştırsın.

Sonra hakkınızda bir yazı, haber çıkınca “aa böyle bir gazete mi varmış” demeyin. Yerel basına burun kıvırmayın, gün gelir herkesten fazla lazım olur.

