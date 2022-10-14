ATO BAŞKANI BARAN’DAN “FESTİVAL” TEŞEKKÜRÜ…

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ATO BAŞKANI BARAN, “BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ”Nİ DÜZENLEYEREK ANKARA’NIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK HAYATINA KATKI SAĞLAYAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA TEŞEKKÜR ETTİ.

BARAN: “FESTİVAL, ŞEHRİMİZE RENK, TİCARETİMİZE CANLILIK GETİRDİ.”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ikincisi düzenlenen “Başkent Kültür Yolu Festivali”nin Ankara’nın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkı sağladığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Baran, “Bakanlığımız bu projeyle kültür ve sanat alanında şehrimizde adeta bir seferberlik başlattı. Festival, şehrimize renk, ticaretimize canlılık getirdi.” dedi

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ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, 1 Ekim’de Ankara’da başlayan ve 23 Ekim’e kadar devam edecek “Başkent Kültür Yolu Festivali” dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ile organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Geçen yıl ilki düzenlenen festivali 2 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Baran, bu yıl 23 Ekim’e kadar devam edecek ikinci festivalde de Ankara’nın canlanacağını ifade etti.Altındağ Belediyesi sınırlarının da içinde yer alan 5,7 kilometrelik bir güzergah üzerinde 70 farklı noktada gerçekleşen festival süresince Ankara’nın birbirinden değerli sanatçıları ağırlayacağını ve Başkentli sanatseverlerin konserler, söyleşiler, tiyatro ve sinema gösterimleri gibi 500’den fazla etkinlikle buluşacağını kaydeden Baran, Festival’in Ankara’nın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkı sağladığını söyledi. Baran, “Şehrimizin böyle kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bakanlığımız bu projeyle kültür ve sanat alanında şehrimizde adeta bir seferberlik başlattı. Festival, şehrimize renk, ticaretimize canlılık getirdi. Önümüzdeki yıllarda bu tür organizasyonların katlanarak artmasını, şehrimizin ticaretine, turizmine ve ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak elimizden geleni yapmaya hazırız.” diye konuştu.

-KÜLTÜR VE SANAT OLMADAN TİCARET YAVAN KALIR-

Ankara Ticaret Odası olarak üyelerinin, ticaret, ekonomi ve ihracatının gelişimine yönelik çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmaları da desteklediklerini kaydeden Baran, sanatın toplumsal ve ekonomik gelişmeyle yakından ilgili olduğunu söyledi. Baran, “Ankara ekonomisinin gelişimine yönelik çalışmalarımızı sosyal projelerimizle destekliyoruz. Kültür ve sanatın olmadığı yerde ticaret de yavan kalacaktır.” dedi.