ATO BAŞKANI BARAN, ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 99’UNCU YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

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BARAN: “ANKARA BUGÜN ANADOLU’NUN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın Başkent oluşundan bu yana geçen sürede, ticaretten sanayiye, eğitimden teknolojiye kadar bütün alanlarda “baş” kent olmayı hakkıyla sürdürdüğünü belirterek, “Ankara, bugün gerek coğrafi konumu, gerek üstlendiği görevler gerekse ekonomide aldığı yol ile Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı haline gelmiştir” dedi.

ATO Başkanı Baran, Ankara’nın Başkent oluşunun 99’uncu yıldönümünü bir mesaj yayımlayarak kutladı. Anadolu topraklarının düşmana çiğnetilmemesi için Ankara’nın büyük rol üstlendiğini ve Milli Mücadele’ye merkez olarak milletin bağımsızlık savaşında düşmana geçit vermediğini hatırlatan Baran, “Ankara bu onurlu duruşunun neticesi olarak Başkent ilan edildi. O gün bir kasaba niteliğinde olan Ankara, aradan geçen 99 yılda önemli gelişme kaydederek dünyanın başkentleriyle yarışır hale geldi” dedi.

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İstiklal Mücadelesi’nde Türk milletinin imkânsızlıklar içinde ‘yapılamaz’ denileni yaptığını ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyet’i ilan ettiğini kaydeden Baran, şunları söyledi:

“Bugün Başkent Ankara tarihiyle, kültürüyle, coğrafi konumu ve güzellikleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle dünyadaki sayılı kentler arasında yer alıyor. Ankara 12 Organize Sanayi Bölgesi, 10 Teknokent, 112 AR-GE ve 42 Tasarım Merkeziyle, 22 üniversitesiyle sektöründe de önemli bir potansiyele sahip. Dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesine adını yazdıran şirketleri var. 1920’li yılların bozkır kasabası, bugün artık dev bir metropol durumunda ve Başkent Ankara, ticaretin, bilimin, sanayinin, turizmin, tarımın ve lojistiğin merkezi. 99 yıldır Başkent olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara’nın başkent oluşunu yürekten kutluyorum. Bu önemli günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadeleden yeni bir Cumhuriyet çıkartan tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum.”