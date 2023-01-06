Atmaca, yakaladığı kumru ile balıkçıya girdi

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir atmaca, ağzında yakaladığı kumru ile balıkçı dükkanına girdi. Atmaca yaraladığı kumruyu yere düşürürken, içeride bulunanlar şaşkınlık yaşadı.

Süleymanpaşa ilçesinde bir atmaca, ağzında yakaladığı kumruyla balıkçı dükkanına girip, içerideki kasaların yanında bulunan süslere çarptı. Çarpmayla birlikte ağzındaki kumruyu düşüren atmacaya, içeride bulunanlar müdahale etti. Atmaca, iş yeri çalışanlarının müdahalesiyle dışarıya kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı kumruya, esnaf sahip çıktı. Esnaf, kendi imkanları ile kumruya bakmaya başladı. (DHA)

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