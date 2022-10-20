ATMACA: TİCARİ BOYUTUNU DÜŞÜNMEDEN İLETİŞİM, TANITIM ODAKLI OLARAK BU AJANSI KURDUK

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Transart’ın kurucusu Ayşegül Atmaca “Sanat tarihinden anlayan, sanatı bilen insanları da işin içine katarak sanatçılarımızı hem Türkiye’de hem yurtdışında tanıtabilmek adına çalışacağız. Biz işin ticari boyutunu düşünmeden iletişim ve tanıtım odaklı olarak bu ajansı kurduk” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Kültür-sanat alanında iletişim hizmetleri verme amacıyla Ankara’da kurulan Transart, 18 Ekim’de düzenlediği tanıtım toplantısı ile önümüzdeki döneme dair planlarını anlattı.

Transart’ın kurucusu Ayşegül Atmaca, sanat iletişimi ve tanıtımında Türkiye’de bir eksiklik gördüklerini ifade ederek “Batıda çok fazla bizim gibi çalışan ajans var ama Türkiye’de PR ajanları bu işi yapıyor. Onlar da biraz magazinsel yönüyle olaya bakıyorlar. Biz biraz daha sanat tarihinden anlayan, sanatı bilen insanları da işin içine katarak sanatçılarımızı hem Türkiye’de hem yurtdışında tanıtabilmek adına çalışacağız. Biz işin ticari boyutunu düşünmeden iletişim ve tanıtım odaklı olarak bu ajansı kurduk.” dedi ve şöyle devam etti:

“Amacımız gerek yurtdışındaki sanatı burada gerekse buradaki sanatı yurtdışına tanıtabilmek. Onun için de ismini Transart koyduk. Başlangıçta Bülent Aytaç ve Aysun Ay ile ilerleme kaydettik ve çok yakında bir sergi düzenleyecekler.“

Transart’la çalışan ressam Bülent Aytaç’ın 12 Kasım’da düzenleyeceği serginin Transart’ın ilk etkinliği olacağını ifade eden Atmaca, “Aslında ilk etapta sanat organizasyonu ağırlıklı gitmek istemedik, iletişim ve tanıtım ağırlıklı yürümek istedik ama ikisi birbiri gitmek zorunda görünüyor” dedi.

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Atmaca, Transart ile çalışan bir diğer ressam Aysun Aydoğdu Kayalı ile ilgili önümüzdeki dönem planlarından ise şöyle bahsetti:

“Aysun Hanım’la da ilgili çok yakında yurtdışında bazı planlarımız var. Uzun yıllardır sanatın içinde Aysun Hanım. O da grafik sanatçısı ama dört yıldır pandemi döneminde evine kapanıp harika üretimleri oldu. Biz çok etkileniyoruz. Ürettiklerini yurtdışında tanıtabilmeyi çok istiyoruz. Başka bazı sanatçılarımız da var kimisi yurtdışında kimisi Türkiye’de. Onlarla da kısmi olarak çalışıyoruz.”

Atmaca’nın ardından söz alan Bülent Aytaç, 12 Kasım’daki sergiyi hazırlamaya giden sanat yolculuğunu anlattı ve “Beni en çok işlerim yani yaptığım eserler anlatacak” diyerek herkesi sergisini ziyaret etmeye davet etti.

Aytaç, Transart’la olan ilişkini “Mayıs ayında Transart’ı buldum. Tam da benim ihtiyacım olan şeydi çünkü en zor olan şey insanın kendisini anlatması, tanıtması” sözleriyle anlattı.

AYSUN AYDOĞDU KAYALI KİMDİR?



1980’de Kayseri Kavaklı’da dünyaya gelen Aysun Aydoğdu Kayalı 2005 yılında Niğde Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında resme dönen ve zamanının büyük kısmını resim yaparak geçiren Kayalı, önemli sayıda eserin bulunduğu bir koleksiyona sahiptir.

BÜLENT AYTAÇ KİMDİR?

1974’te Ankara’da doğan Bülent Aytaç 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Prof. Veysel Günay Atölyesi’nden mezun oldu. Aytaç; 1999, 2010, 2017, 2020 (“Resonant” ve “Pentimento” isimli sergiler) ve 2021 (“Bohemler, Krallar, Aşıklar, İstanbul” isimli sergi) yıllarında sergiler düzenledi. Pek çok karma sergiye eserleriyle katılan Aytaç 12 Kasım’daki “İmge Günlüğü” isimli kişisel sergisine hazırlanıyor.