ATM önünde bulduğu paraları aldı, polis yakaladı

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Çilem Gökçe ÖĞÜT/ HATAY, (DHA)- HATAY’da, ATM önünde bulduğu 35 bin lira ve 2 bin doları aldığı belirlenen S.K., polis ekiplerince yakalandı. S.K.’den geri alınan para, sahibine teslim edildi.

Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki ATM’nin önünde 35 bin lira ve 2 bin dolarını düşüren, ismi açıklanmayan kişi, polise başvurdu. Polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip, paranın ATM önünde düşürüldüğünü ve S.K.’nin aldığını tespit etti. ‘Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf suçu’ üzerinden çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi yakaladı. S.K.’den ele geçirilen paralar, alınarak sahibine teslim edildi. (DHA)

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