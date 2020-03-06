Türkiye Atletizm Federasyonu’nun yıldızlar kategorisinde düzenlediği dostluk turnuvası U18 Indoor Match, İstanbul’da bugün yapılacak.

Ataköy Atletizm Salonu’nda bugün gerçekleştirilecek olan U18 Indoor Match Atletizm Dostluk Turnuvası’nda Türkiye, Ukrayna, Belarus, Sırbistan ve Türkiye TOHM Karması yarışacak. Sabah 11.00’de pentatlonun ilk yarışması 60m engelli ile başlayacak olan müsabakalar 16:30’daki karışık bayrak yarışıyla sonuçlanacak. Toplam 27 yarışma sonrasındaki genel puanlamada birinci olan takım, şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Yarışmalara misafir ekipler Sırbistan, Ukrayna ve Belarus, 26’şar atletle katılacak. Türkiye ise hem U18 değerlendirmesi sonrasında seçilen Milli Takım’la, hem de TOHM sporcularından oluşan bir karmayla müsabakalarda boy gösterecek.

U18 Indoor Match, geçen yıl Fransa’nın birinciliğiyle tamamlanırken, Türkiye ikinci sırayı almış, Belarus da üçüncülüğü elde etmişti.