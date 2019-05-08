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8 Mayıs 2019
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Japonya'da 11-12 Mayıs'ta yapılacak Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'na madalya için giden Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Gündemi ve Haberleri

Atletizm 4×100 Milli Takımı Yokohama’da

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Japonya’da 11-12 Mayıs’ta yapılacak Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası’na madalya için giden Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını sürdürüyor.

Japonya’nın Yokohama kentindeki IAAF Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası’nın başlamasına günler kala hazırlıklar son aşamaya geldi. 4×100 metrede Türkiye’yi temsil edecek olan Avrupa ikincisi Milli Takım, Pazar gecesi ulaştığı Yokohama’da çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik kadro Aydın Çetin ve Ahmet Ali Baş’ın gözetiminde teknik antrenmanlarına devam eder ekipte Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay ve İzzet Safer yer alıyor.

Seçme yarışına cumartesi günü çıkacak olan Ay-yıldızlı ekip, ilk aşamayı sorun yaşamadan aşıp, finale kalmayı; ardından da finalde Jamaika, ABD, Britanya gibi güçlü rakiplerin arasından sıyrılıp madalya almayı hedefliyor.

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