Atlara dumanlı, davullu eğitim

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği’nde görev yapan atlar, toplumsal olaylar ve spor müsabakalarındaki sese karşı davul, ateş ve dumanla eğitiliyor. Sınavı geçen atlara ödül olarak havuç veriliyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği, toplumsal olaylar, spor müsabakaları ve yayaların yoğun olduğu noktalarda görev yapıyor. Özel olarak seçilen atlar, her türlü ortama ayak uydurabilmeleri için özel yetiştiriliyor. Hibe ya da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği atlardan oluşan birlik, özellikle yaz aylarında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde görev yapıyor.

DAVUL, DUMAN VE SESLE EĞİTİLİYOR

Toplumsal olaylarda göstericilerin, spor müsabakalarında ise taraftarın ses ve duman çıkardığı ortamlarda aşırı tepki vermemesi için atlar; duman, davul, torpil ve ateşle eğitiliyor. Davul çalan polis ekipleri atın tepkilerini ölçerek ürkmemesini sağlıyor. Senaryo gereği bir gösterideymiş gibi ateş yakılan ve duman çıkarılan alanda siren sesi çalınıyor. Atların çok yakınında yüksek sesle davul çalınıyor. Atların bu ortamda olabildiğinde sakin kalması ve verilen komutları yerine getirmesi sağlanıyor. Sınavı geçen atlara ise ödül olarak havuç veriliyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakkı Arslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ın atlı polis birliğine çok destek verdiğini ve atları eğitmek için bu türden eğitimlerin şart olduğunu söyledi. Atların toplumsal olaylarda ve spor müsabakalarında görev yaptığını da ifade eden Arslan, “2008 yılından beri faaliyet içerisindeyiz. Yayaların yoğun olduğu ve araçların giremediği yerlerde görev yapıyorlar. Atlarımız bu tür olaylara karşı davulla, tenekeyle, her türlü sesle eğitim alıyor” dedi.

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