Atlamadan önce annesine intihar edeceğini söylemiş

Tolga TAHÇI/ İZMİR (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, 7’nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği belirtilen Okay C.’nin (32) intihar ettiği ortaya çıktı. Okay C.’nin engel olmak isteyen annesini itip, kendisini boşluğa bıraktığı belirlendi.

Olay, saat 03.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı. Okay C., oturduğu 13 katlı apartmanın 7’nci katındaki dairesinin balkonundan aşağıya düştü. Gürültüyü duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Okay C., kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Okay C.’nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturmada, Okay C.’nın dengesini kaybedip, düşmediği, intihar ettiği tespit edildi. İntiharın ardından olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Okay C.’nin 3 yıldır İstanbul’da yaşadığı ve işyerini kapatıp İzmir’e döndüğü öğrenildi.

ANNE ENGEL OLAMADI

Son günlerde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Okay C.’nin olay öncesinde balkondan atlayacağını söylediği annesinin kendisine engel olmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak, annesini iterek kendisinden uzaklaştıran Okay C.’nin ardından balkondan atladığı belirlendi.

