Atılım Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacak

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Atılım Üniversitesi, 15 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan  adayların,  istenilen  belgeleri  bir  dilekçe  ekinde  ilanın  yayımlandığı  tarih  itibarı  ile  15 gün  içerisinde  ilgili  “Dekanlıklara/Müdürlüklere”    şahsen  veya  posta  yolu  ile  başvurmaları gerekir.  Süresi  içinde  yapılmayan,  posta-kargo  nedeniyle  geciken  ve  eksik  belgeli  başvurular dikkate  alınmayacaktır.  Öğretim  üyesi  dışındaki  öğretim  elemanı  sonuçları  web  sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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