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Atıl durumdaki ağlara takılan köpek balığı yavrusu öldü

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’nın deniz kirliliğine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinlikte dalış yapan dalgıçlar, atıl vaziyette bulunan balık ağlarına takılıp ölen camgöz cinsi köpek balığı yavrusu buldu.
​Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’nın, kentte insan ve kara kaynaklı deniz kirliliğine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği ‘Deniz Dibi Temizleme Faaliyeti’ bu kez de Erdemli Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirildi. Ekipler, denizden insan kaynaklı atıkları çıkardı. Denizin dibinde atıl vaziyette bulunan balık ağlarına takılıp ölen camgöz cinsi köpek balığı yavrusu ekipleri üzdü. Ekipler ayrıca ağlara takılan yengeci de canlı olarak kurtararak yaşam alanı olan denize bıraktı.
DENİZDEN BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ DE ÇIKTI
2 dalış gerçekleştiren ekipler, araç lastiği, cam ve pet şişe, buzdolabı kompresörü, balık ağı, alışveriş sepeti, çelik tel rulo gibi yeri deniz olmayan ve geri dönüşüme kazandırılabilecek pek çok atığı denizin dibinden çıkardı.
1 HAFTADA 15 METREKÜP ÇÖP ÇIKARILDI
Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi’nin de destek verdiği etkinlikte dalgıçlardan ve teknik personelden oluşan 15 kişilik ekip çalıştı. Temizleme etkinliğine 1 haftadır devam eden ekip yaklaşık 15 metreküp çöp çıkardı.
Denizde oluşan kirliliği somut bir şekilde vatandaşların görmesi için Erdemli Balıkçı Barınağı’nda sergileyen ekiplerin deniz dibi dalış ve deniz dibi temizliği devam edecek.

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