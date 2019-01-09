Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı Sosyal Hizmet Kulübü tarafından ‘Toplumla Sosyal Hizmet Dersi’ kapsamında ‘Doğaya Yaptıklarını Görmezden Gelme’ Farkındalık Projesi Fotoğraf Sergisi gerçekleştirildi. Proje, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özge Özgür Bayır tarafından yürütüldü.

Proje ile alakalı bilgi veren Bayır, dördüncü derslik öğrencilerinin sürdürülebilir bir hayat ve tabiatının zenginliklerini korumak için canlarda farkındalık oluşturmak ve çevreye yönelik pozitif tutum geliştirmelerini sağlamak amacıyla hazırladıkları farkındalık projesiyle, yerdeki atıkları sanatsal bir bakış açısıyla fotoğraflayarak sergilediklerini dile getirdi.

“Uluslararası Sosyal hizmet Federasyonu’nun çevre politikası, dünyanın saf kaynaklarının sınırlı ve tehdit edici olduğunu kabul etmektedir” diyen Bayır, toplumsal hizmet meslek etiği gereği, ulusal ve milletlerarası toplumsal hizmet politika ve uygulamalarında saf çevre ile alakalı konularda toplumsal hizmet mesleğinde sessiz kalmasına ya da uygulamadan kaçınmasına yer olmadığını vurguladı. Bayır, toplumsal hizmetin, yalnızca insanlara değil canlı ve cansız varlıkları da içine alan çevreye de katkı sağlaması zorunlulukluğunu dile getirdi.

Öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından alakayla karşılanan fotoğraf sergisinde katılımcıların görüşlerinin alındığını ve fotoğraflanan yerleri temizlemek istediklerini vurgulayan Bayır, yoğun arzu ve talep üzerine projenin “eldivenini de al gel!” sloganıyla atık toplama aktifliği ile devam ettirilmesine karar verildiğini ifade etti.