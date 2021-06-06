Atıklar maket oldu, ‘Geri Dönüşüm Parkı’ oluşturuldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde atık malzemelerden

yapılan maketlerle geri dönüşüm parkı oluşturuldu.

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki kademe binasında toplanan araç

lastiği, plastik, demir, ahşap ve cam atıklar geri dönüşüme kazandırılıp uçak, araba, tank,

motosiklet, yel değirmeni, ağaç ve hayvan maketlerine dönüştürüldü. Atık malzemelerden yapılan maketlerle, Yeni Mahalle’deki 2,5 dönümlük alanda ‘Geri Dönüşüm Parkı’ oluşturuldu.

Çocuklar ve aileleri, parktaki maketlere büyük ilgi gösterdi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da parkı ziyaret etti.

‘ÇOCUKLARIMIZA BUNU MİRAS BIRAKACAĞIZ’

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çevreyi hor görenin geleceği de hor göreceğini belirterek, “Bizim kültürümüzde toprağı hem ana, hem de yar olarak görmek, suyu aziz bilmek, ekmeği öpüp alnına götürmek vardır. Bizim için deniz temizliği de, çevre temizliği de, hava temizliği de, gürültü temizliği de yaşama ve ekolojiye ilişkin her ne varsa çok önemlidir. Çocuklarımıza bunu miras bırakacağız. Çünkü yaşayacağımız başka bir dünya yok. Bizim de bu mirasa ihanet etmeden torunlarımıza ve çocuklarımıza bırakma zorunluluğumuz olduğunu belirtmek istiyorum. Burada görev hepimize düşüyor” dedi.

‘ÇEVRE ÇOK ÖNEMLİ, KORUMAMIZ LAZIM’

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, çocuklara daha iyi ve yaşanabilir bir dünya

bırakmanın herkesin görevi olduğunu ifade ederek, “Sadece lafla çevrecilik olmuyor. AK Parti olarak, iktidara geldiğimiz günden bugüne 4,5 milyarın üzerinde ağaç diktik, dikmeye devam ediyoruz. Çevre çok önemli, korumamız lazım. Marmara Denizi’nde yaşanan deniz salyası

kirliliği de hepimiz için çok büyük bir üzüntüdür. Ergene Nehri’ndeki kirliliğin azaltılması için de inanılmaz bir çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

‘GELECEK NESİLLERE ÖRNEK OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ’

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mustafa Özdemir ise, “Belediye başkanımızın projesi üzerine elimizdeki malzemelerle neler yapabiliriz, bunun arayışına girdik. Elimizde olan, en fazla, atık malzeme araç lastikleri ve hurda demirdi. Önce araç lastiklerinden

saksılar yaparak başladık bu işe. Oturma grupları yaptık. Daha sonra daha büyük ebatta olan

maketlere geçtik. Yel değirmeni, uçak, araba, tank, araba gibi birçok maket yaptık. Bunun

sonucunda da bu maketleri parkta sergiledik. Gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Keşan Belediyesi tarafından sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenecek ödüllü yarışmayla parka isim aranacağı ve sonrasında resmi açılış töreni yapılacağı kaydedildi.

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