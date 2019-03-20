Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada iki gün izin yapan yeşil beyazlılar, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

İdmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra menisküs ameliyatı olan ve tedavilerine başlanan Mücahit Atalay, Fallou Diagne ile takımdan ayrı çalışan Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare katılmadı.