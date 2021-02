Atık zeytinyağı posalarını sabun yapıp, ekonomiye kazandırıyorlar

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-MANİSA’da, yaklaşık 114 bin dekar zeytin bağı bulunan Kırkağaç ilçesinde, sıkım işleminden sonra kalan zeytinyağı posaları, çöpe atılmak yerine ev kadınlarının maharetli ellerinde sabuna dönüşüyor. Zeytinyağı posalarından doğal yolla sabun elde ederek, israfın önüne geçen ev kadınları, kilosunu 20 liradan sattıkları sabunlardan elde ettiği gelir ile aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kırkağaç’ta sonbahar aylarında hasadına başlanıp kış aylarına kadar süren zeytinin yaprağından meyvesine, yağından çekirdeğine kadar tümüyle değerlendiriliyor. 214 bin 875 dekar tarım arazisinin 114 bin dekarı zeytin bağlarından oluşan Kırkağaç’ta, toplanan zeytinler sıkım işlemi ardından kalan zeytinyağı posaları sabun yapımında kullanılıyor. Çöpe atılan zeytinyağı posalarını içine kostik atarak, odun ateşi üzerindeki kazanda saatlerce kaynatan ev kadınları, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Hemen hemen her evin bahçesinde bir sabun kazanı bulunan Karakurt Mahallesi’nde, maharetli elleriyle uzun uğraşlar sonucu sabun üreten kadınlar, elde ettikleri sabunun kilosunu 20 liradan satıyor. Hem boş zamanlarını hem atık yağ posalarını değerlendiren kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor.

Annesinden öğrendiği sabun yapımını severek yaptığını dile getiren Karakurt Mahallesi sakinlerinden Emine Yılmaz (56), “Zeytinyağımızdan çıkan posalarımızı sabun yaparak değerlendiriyoruz. Kullanılmayan ve atık olacak yağların sabun şeklinde kullanılmasını sağlıyoruz. Sabun yapımını annemden öğrendim. Şu an tecrübelerimize göre yapıyoruz. Yaptığımız sabunları eşe ve dosta kilosunu 20 liradan satıyoruz. Hem boş zamanımızı hem atık yağ posalarımızı değerlendirirken, aile ekonomimize de katkıda bulunuyoruz. Bu işi severek yapıyoruz” diye konuştu.

Hamide Çoban (66) ise, ürettikleri sabunun kilosunu 20 liradan sattıklarını belirtip, “Mevsiminde topladığımız zeytinlerin yağını çıkarıyoruz. Çıkan posasını da sabuna dönüştürüyoruz. Yaptığımız iş marifet ister. Acı suyunu, tatlı suyunu vererek kaynata kaynata sabun elde ediyoruz. Üç saatte de sürüyor, bazen beş saat sürdüğü de oluyor. Elimizde çok posa varsa, yıl boyunca yapıyoruz. İsraf olmaktansa bu şekilde değerlendiriyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Kırkağaç İlçe Müdürü Cihan Doğan da şunları söyledi:

“İlçemizde yaklaşık 214 bin 875 dekar alanın 114 bin dekarı zeytin bağlarından oluşmaktadır. Bu zeytinlerden önemli ölçüde zeytinyağı elde ediyoruz. Elde ettiğimiz zeytinyağları süzülmemiş, natürel zeytinyağları olduğu için dipte biriken posa kısmını çöpte atmaktansa, ablalarımız burada ilaveler yaparak, kaynatıp, içine kostik atarak doğal yollarla sabun elde ediyorlar. Çöpe gidecek olan ürünü tekrar değerlendirip hem ülke ekonomimize kazandırıyoruz hem de burada doğal yollardan sabun üretmiş oluyoruz. Herkes kendi evinin ihtiyacını, komşusunun ihtiyacını gidermek amacıyla, hemen hemen Kırkağaç’ın her mahallesinde pekmez gibi sabunda yapılıyor. Birikmiş posası olan üreticilerimiz, bu işi bilen usta ablalarımız, annelerimiz yardımıyla sabun yaparak, hem kendi aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de çöpe gidecek olan zeytinyağı posasını ekonomiye kazandırmış oluyorlar.”

