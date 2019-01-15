Tarım ve Orman Bakanlığı, evlerden ve yemek şirketlerinden toplanan atık yağların tavuk yemlerine katıldığı yönündeki iddialar sonrası denetimlerini sıkılaştırdı.

Bakanlık yetkililerinden edilen bilgiye göre, denetimler sonrasında tespit edilen firmalara ceza kesildi.

Türkiye’de 3 farklı şirket senede ortalama 30 bin ton atık yağ topluyor. Atık yağlardan elde edilmiş asit yağının besinde ve yemde kullanımı yasak. ama iddiaya göre yem şirketleri maliyeti daha düşük olduğundan bu yağları kullanıyor. Yağ şirketi sahibi Mustafa Ezici’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’na şikayeti üzerine bakanlık harekete geçerek 81 ilde inceleme başlattı.

Ezici, biodizele dönüştürülmek suretiyle toplanan ve insan sağlığını tehdit eden bu yağların işlemden geçirdikten sonra yasak olmasına rağmen yem endüstricilerine satıldığını, bunun da tavuklara yem olarak verilerek sofralara girdiğini öne sürdü.

“TAVUK ŞİRKETLERİ UCUZA KAÇIYOR”

1 ton tavuk yemine 50 kilo asit yağı katıldığını vurgulayan Ezici, “Türkiye’de bu atık yağları toplayan 3 şirket var. Topladıkları yağları işlemden geçirip asit yağ elde ediyorlar. O da yalnızca teknik ve endüstri amaçlı kullanılabilir. Böyle satılırsa tonu bin 500 lira fakat yem şirketlerine tonunu 2 bin 200 liradan satıyorlar” diye konuştu.

“İNSANLAR SAĞLIKLARINI RİSKE ATIYOR”

Bu şirketleri bakanlığa yakınma ettiğini söyleyen Mustafa Ezici, “Şikayetim üzerine bakanlık talimatıyla 81 ilde inceleme başlatıldı. bazı şirketlerne cezalar kesildi. Türkiye’nin en büyük 5 tavuk şirketi senelerdir asit yağlı yemleri tavuklara yediriyor. Asit yağını enerji versin diye tavuk yeminde kullanıyorlar, bunu yiyen tavuk acele büyüyor. esasen bu yağların yem endüstrinde kullanılması yasak. şuurlu olarak yağlar yemlerde kullanılıyor o tavuğu da insanoğlu tüketerek sağlıklarını riske atıyor” ifadelerini kullandı.

FİRMALARIN SOYA VEYA AYÇİÇEK YAĞI KULLANMALARI GEREKİYOR

Türkiye’de senede ortalama 300 bin ton atık yağın oluştuğunu vurgulayan Ezici, “Bu yağların yüzde 10’u yani 30 bin tonu toplanabiliyor. Üretilen asit yağları satılırken üzerine ‘gıdada ve yemde kullanılamaz’ yazıyor. Tavuk şirketlerinin ham soya veya ayçiçek yağı kullanmaları gerekiyor. Bu yağların tonu 800 dolar asit yağlara göre daha pahalı olduğundan şirketler maliyeti düşürmek için bu şekilde yapıyor” dedi.

Biodizele çevrim adımında toplanan yağlar, işletiliyor ve sodyum hidroksit ile rafine edilerek saflaştırılıyor. Saflaştırılan yağdan yan ürün olarak sopistok çıkıyor. Buna da sülfürik asit verilerek asit yağı diye diğer bir ürün elde ediliyor.