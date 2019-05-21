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21 Mayıs 2019
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Yerel Haberler

Atık Pille Tiyatroya

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Altındağ Belediyesi, hem tiyatroya hem de çevre temizliğine teşvik açısından önemli bir farkındalığa imza attı.

Şair Baki Kültür Merkezi’ndeki ‘Çevreci Kedi Çevki ile Dönüşüm İyi Gelecek’ isimli tiyatro gösterisine yaklaşık 600 öğrenci katıldı. Öğrencilerin topladığı plastik pet şişeler ve atık piller tiyatro bileti yerine geçti. Atıkların geri dönüşüme kazandırılması hakkında bilgi edinen 4. 5. ve 6. sınıf öğrencileri, keyifli dakikalar yaşadı. Cam, plastik ve metal ambalaj kostümlerle sahneye çıkan oyuncular, Altındağlı öğrencilere geri dönüşümü anlattı. Etkinlik sonunda tüm öğrencilere içerisinde bilgilendirici broşür, magnet, kalem, top, pastel boya bulunan sıfır atık bez çantası hediye edildi.

EĞİTİMLER VERİLECEK

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, çevre temizliğine ve geri dönüşüme verdikleri öneme dikkat çekti. Altındağ’ın el ele daha güzel bir hale geleceğini belirten Başkan Balcı, gençlik merkezlerinde, kadın eğitim kültür merkezlerinde, okullarda ve kreşlerde düzenledikleri çevre ve temizlik eğitimleriyle bu konuda büyük mesafe kat edeceklerinin altını çizdi. Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılacağına dikkat çeken Başkan Balcı, ilçede ‘sıfır atık yönetim sistemi’ kurmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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