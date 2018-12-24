Muğla’nın Marmaris ilçesinde, ‘Kültürler Buluşması’ adı altında düzenlenen ‘Marmaris Yeni Yıl Festivali’ kapsamında belediye temizlik ekipleri, çevre bilincini aşılamak ve farkındalık yaratmak amacıyla atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdi.

Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip ‘Ayaz Ata’ ile Hıristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi ‘Noel Baba’ figürünü bir araya getiren ‘Kültürler Buluşması’ kapsamında düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali’nde, belediye temizlik işleri ekipleri atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdi.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden 16 personel, plastik çöp konteynırı, atık cam-pet şişe, karton ve tahta parçalarından müzik aletleri yaptı. Yerel sanatçılardan tarafından 10 gün süreyle eğitim alan personel, bugün saat.18.00’de 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda sahne aldı. Ellerinde süpürgelerle yerleri süpürerek sahneye çıkan temizlik işleri personeli, rahmetli sanatçı Kazım Koyuncu’nun ‘Hayde Gidelum’ şarkısını müzik aleti yaptıkları atık materyallerle çalarak söyledi. Meydanı dolduran binlerce kişi alkışlarla destek vererek müziğe eşlik etti.