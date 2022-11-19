Atık malzemelerle yaratılan hikayeler, sanatseverlerin yeni gözdesi

- Reklam -

Topladığı atık malzemeleri yeniden yorumlayarak, geçmişte hikayeleri olan objelere yeni senaryolar yazan sanatçı Georgios Fragkoulis’in tasarladığı dekoratif gemiler, dünyanın dört bir yanındaki sanatseverlerin evlerini süslüyor.

Sanatçı Georgios Fragkoulis, eski ve atık eşyalarla yeni hikayeler yaratılmasını sağlayan ve son yılların popüler akımı olan ‘Junk Art’ın Yunanistan’daki en önemli temsilcilerinden. Midilli Adası’nda yaşayan ve adada atölyesi ile satış mağazası bulunan Fragkoulis; sahilde, sokakta ya da doğada bulduğu tahtaları, plastik malzemeleri, metalleri, eski metal mekanizmaları toplayarak dekoratif objelere dönüştürüyor. Tamamen el yapımı ve atık malzemelerden tasarlanan bu dekoratif objelerin müdavimleri arasında da dünyaca ünlü isimler var. Bir çok iş adamı ve sanatsever, Fragkoulis’in tasarladığı objeleri koleksiyonlarına katarken, kimisi de özel sipariş veriyor. Mağazasının yanı sıra www.junkdeco.comadresinden de siparişler alan sanatçının en beğenilen dönüşüm hikayesi ise her bir parçası atık malzemelerle tasarlanan gemileri…

Bu gemiler zaman içinde yolculuk etmenizi, düşler kurmanızı ve başkalarının geçmiş hikayelerine yeni anlamlar kazandırmanızı sağlayan tamamen el yapımı hikayeler. Atılmadan önce birilerinin hayatına ortak olan ve onlara eşlik eden malzemelerin güneş, yağmur, dalgalar ve pasla buluşarak değişmesi, sonrasında da sanatçı Georgios Fragkoulis’in ellerinde yeniden hayat bulması adeta bir mucize gibi…

Georgios Fragkoulis her bir malzemenin geçmişte yaşadıklarının yanı sıra büyüleyici bir yolculuk için yeniden anlatacakları olduğunu düşünüyor. Bu sebeple de, farklı boyutlarda tasarladığı bu gemiler aslında heykelsi bir objeyi andırıyor. Her bir parçası ölümsüzlüğü, yeniden doğmayı ve yok olmaya isyan etmeyi vurguluyor. Çöpe ya da sahile atılan malzemelerin aslında ömrünün tamamlamadığını, size yeni hayaller kurduracak birer sanat eserine dönüştürülebileceğini anlatıyor.