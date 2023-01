Atık malzemelerle yapılan kütüphaneler, öğrencilerin ilgisini çekiyor

- Reklam -

AĞRI’da, okullarda tamamen atık malzemeler kullanılarak kurulan kütüphaneler, otantik ortamıyla öğrencilerin hem okuma isteğini artırdı hem de geri dönüştürülebilir atıkların kullanımıyla ilgili bilinçlenmelerine katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık’ ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projeleri kapsamında, Ağrı’daki 13’ü sıfır atıktan olmak üzere toplam 600 okulda kütüphane kuruldu. Okulda ve çevrelerinde kullanılmayan malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yapılan kütüphanelerden yararlanan öğrenciler, öğrendikleriyle artık hiçbir atık malzemeyi çöpe atmadıklarını belirtti.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında 600 okulda kütüphane kurduklarını belirterek, “Bunlardan 13’ü tamamen sıfır atık malzemelerden oluşturuldu. Özellikle bu kütüphanelerimizde öğrencilerimiz daha severek kitap okuyup, vakit geçiriyorlar. Kitap okumanın yanında bu kütüphanelerimiz aynı zamanda kültür sanat merkezleri olarak da kullanılıyor. Buralarda çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Dolayısıyla bu kütüphanelerimiz ilimize heyecan getirdi. Çocuklarımız kütüphanede vakit geçirmek için can atıyorlar. Ayrıca kütüphanelerimiz çocuklarımız için her zaman açık. İstedikleri vakitte girip çıkabiliyorlar. İlimizde yürütülen ‘Okulum Benim Evim’ projesi kapsamında da akşam geç saatlere kadar öğrencilerimiz gelip faydalanabiliyor. Kütüphanelerimiz aynı zamanda atıl malzemelerden oluşturulmaları yönüyle öğrencilerimize üretim alışkanlığı da kazandırdı. Buralarda öğrencilerimiz hem üretiyor hem de severek kitap okuyorlar” diye konuştu.

‘ÖĞRENCİLERİMİZ SINIFÇA GELİP KİTAP OKUYORLAR’

Hamur ilçesindeki Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Selim Çelik, okullarında atık plastik malzemeler, meyve ve sebze kasaları, palet, okulun eski yatakları, sıralar, masalar, sandalyelerin yanı sıra duvara çizilen renkli resimlerle kurdukları kütüphanede öğrencilerin, boş vakitlerinin çoğunu değerlendirdiğini kaydetti. Atık malzemelerden yaptıkları kütüphanenin otantik ve doğal ortamıyla ilgi çektiğini anlatan Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında bizler de okulumuzda atık malzemelerden oluşan kütüphanemizi kurduk. Kütüphanemizi öğretmen ve öğrencilerimizle 10 gün gibi kısa sürede kurduk. Pansiyonumuzda kullanılmayan ranzalardan, kırık dökük ürünlerden, araba lastikleri gibi malzemelerden faydalandık. Öğrencilerimiz için çok güzel okuma ortamı oluştu. Kampanya çerçevesinde kütüphanemize kitaplar da kazandırdık. Şu an 1500’ün üzerinde kitabımız var. Bunların yanında birçok oyun malzemelerimiz de var. Öğrencilerimiz için çok güzel bir imkan oldu. Haftanın belli günlerinde kitap okuma saatlerimiz var. Öğrencilerimiz sınıfça gelip kitap okuyorlar. Bunun dışında da boş vakitlerinde gelip zamanlarını değerlendiriyorlar. Şu an bu kütüphanemizle birlikte ilçe içerisinde en fazla kitap okuma oranına ulaşan okul konumuna ulaştık. Bu kütüphane, aynı zamanda öğrencilerimize de farkındalık yarattı. Her malzemeyi atmıyorlar. Atık malzemeleri değerlendirmeye başladılar. Evlerinde çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Yine okulda anaokulu öğrencileri için atık malzemelerden çeşitli oyuncaklar yapmaya başladılar. Yani bu kütüphaneler çok yönlü bir şekilde öğrencilerimiz üzerinde olumlu etki bırakmış durumda” dedi.

‘TASARRUF ETMEYİ ÖĞRENDİK’

Okulda eğitim gören 11’inci sınıf öğrencisi Hediye Işık ise atık malzemelerden kütüphane kurma aşamasında, arkadaşlarıyla atıklardan çeşitli materyaller yapmayı öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu:

“2022 yılı şubat ayında kütüphanemizi öğretmen ve arkadaşlarımızla yaptık. Aslında burası atık materyallerden oluşan çok güzel bir kitap okuma yeri. Geçen yıl atık tekerlekler, kasalar, sıralar, sandalyeler gibi malzemeleri kullanarak yaptık. Bize çok büyük faydası oldu. Daha öncesinde de zaten okulumuzda uygulanan belli okuma saatleri vardı. Bu kütüphane okuma isteğimizi arttırdı. Okuma saatlerinde buranın ortamından dolayı öğretmenlerimizden izin isteyip kütüphaneye gelip kitap okuyoruz. Burası bize atık materyalleri değerlendirme alışkanlığı da kazandırdı. Burayı yaptıktan sonra artık atık malzemeleri hemen çöpe atalım değil de nasıl değerlendirebiliriz diye düşünüyoruz. Bu düşünceyle atık her malzemeyi yeni bir malzeme haline getirebiliyoruz. Yine evlerimizde de bu atık malzemeleri değerlendiriyoruz. İllaki atık her malzemeyi ya ev için ya da çocuklar için kullanılan oyuncağa dönüştürebiliyoruz. İster istemez hepimizde oluşan düşünceler bunlar. Kütüphanemizde çok fazla kitap var. Biz çok memnunuz. Kitapların yanında satranç gibi oyun setlerimiz de var. Aslında her materyalin işe yaradığını gördük. Bunları nasıl kullanacağımız önemli. Bu kütüphanelerin bize okuma alışkanlığının yanında en büyük katkısı, atık malzemeleri çöpe atmak yerine bambaşka şekillerde kullanabileceğimizi göstermesi oldu. En basitinden her şeyden tasarruf etmeyi öğrendik diyebilirim.”