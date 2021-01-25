Ateşle imtihan konusunda deneyimliyiz

İnsanlar gibi kentlerin de karekterleri olduğunu söylemiştim. Aynı şekilde ülkelerin de karekterleri vardır.Kimisi mert, kimisi kalleş, kimisi de fırsatçıdır.Mesela Araplar kalleştir. Fransızlar zalim, İngilizler, ülkeleri birbirine düşürüp fırsatları değerlendirir.Yunanlılar şımarık fino köpeği gibidir.Arkalanacağı birini buldu mu , gücüne bakmadan saldırır, ilk tokatta da ardına bakmadan kaçar. Amerika güçlü olduğunda haklıya haksıza bakmadan saldırganlaşır.

Türk milleti her zaman mert ve yardımseverdir.Eline fırsat düşse de bu fırsatı adaletle kullanır. Kimsesizlerin kimsesidir. Tarih boyunca Amerika dahil her ülke sıkıştığında elini tutan sıcak bir el vardır; TÜRK ELİ.

Türk milleti, ateşle imtihanlarda da deneyimlidir. Ne zaman zor durumda olsa, tek yumruk olur, küllerinden yeniden doğar.İçinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun devleşir.Bulur, buluşturur, yaratır, kimseye muhtaç olmaz.

Bunun en büyük örneği Kurtuluş savaşıdır. Genci, yaşlısı 15’lisi çelik birer yumruk , düşmanın karşısında geçilmez olmuştur. Daha sonra ambargolarla , kendi güçlerine güvenerek sindirmek istenirken karşılarında öyle bir güçle karşılaşmışlardır ki, vermediklerini kendisi yapmış dev bir savaş gücü yaratmıştır. Göklerinde çelik şahinler uçar; toprağı bereket saçar. Üniversiteleri toplumla elele vermiş birer teknoloji üssüdür.Yok olanı, yapılmayanı yapmak için bütün gençler seferber.

Sağlıkta dünyanın göz bebeği şifa merkezi yurdumuz,her türlü felakette ilk akla gelen kurtuluş umudu ülkedir. Yurt dışında bile laboratuvarların kahramanları Türk bilim insanlarıdır.

Otomobilimiz mi yok ? YAPARIZ !

Ulaşmamıza dağlar mı engel ? YIKARIZ !

Aradıklarımız göklerde mi ? ÇIKARIZ !

Suyun derinliklerinde mi yatıyor ? DALARIZ !

Ambargolarla engellemek mi istiyorlar ? Zincirlere vursalar KIRARIZ !

HOŞGELDİN GÜNSEL

Belki teknolojinin sembolü olmasa da yine de teknolojiye örnek gösterilen otomobil konusunda DEVRİM’den sonra da denemeleri devam eden çalışmalar var.Somutlaşmış örnek olarak; İzmirli gençlerle Kıbrıslı soydaşlarımızın ürettiği ‘’GÜNSEL’’i başlangıç kabul edebiliriz. KKTC’de 1.2 milyon saat çaba gösterilerek , çoğu İzmir’den giden genç Türk mühendis ve tasarımcılarla üretilen ve adına ‘’GÜNSEL’’ denilen otomobil, seri üretim için start bekliyor. İzmirli mühendis ve tasarımcıların yaşları 23 ile 27 arasında Fırtına gibi bir ekip.Şimdilik 175 kişiler.Belliki başarılarına yeni başarılar ekleyecekler. Yolunuz açık olsun gençler…

TARIMDA İZMİR MODELİ

İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde ‘’Başka bir tarım mümkün’’ sloganıyla yeni bir model oluşturuldu.Tohumdan tüketiciye bir üretim-tüketim zinciri kuruldu. Hedef: 1.Kuraklıkla mücadele.Suyun yüzde 77’sinin kullanıldığı tarımda az su kullanılan stratejik ürünler seçilerek yüzde 50 su tasarrufu planlanıyor. 2.Yoksullukla mücadele hedefi. Son tüketiciye kadar üretimin her aşamasında satış ve pazarlama en baştan planlanarak en yüksek kârlılığa ulaşmak isteniyor. Projenin güzel bir yanı da ata tohumlara dönülmesi olacak. Büyükşehir 250 milyon dolar destekle, alım ve satış garantisi de veriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘’Çiftci doğduğu yerde doyacak, kentli adil gıdaya ulaşacak’’ diyor.

Ne diyelim, BAŞARILAR…İzmir’den bu hafta da bu kadar. Her güne mutlu başlayın, mutlu sürsün.Mevlam, yüzünüzü ömür boyu güldürsün…