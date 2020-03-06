Erdoğan-Putin görüşmesinden ateşkes kararı çıkması sevindiricidir.



Ancak bu kararı diplomatların çok sevdiği bir ifadeyle söyleyecek olursak “ihtiyatlı bir iyimserlik”le karşılamak gerekir.



Şöyle ki:



1)Rusya, Esad rejiminden vazgeçmeyeceğini net biçimde göstermiştir.



2))Türkiye’nin güvenli bölge oluşturulmasına yönelik istekleri karşılanmamıştır.



3)İdlib’in en az yarısının Rusya-Suriye rejiminin kontrolünde kalacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda İdlib’den kaçıp sınırımıza dayananların geri dönmeleri pek kolay olmayacaktır.



4)Bölgede Türkiye, Rusya ve Suriye’nin düzenli askeri birliklerinin yanı sıra kimi rejim yanlısı kimi rejime muhalif düzensiz çeşitli silahlı güçler de vardır. Bunların ateşkese uymaları konusunda sıkıntı yaşanabilir.



5)Zirvenin ardından yapılan açıklamalar, “Suriye’de kalıcı bir barışın sağlanması için ne yapılacak” sorusuna tatminkar bir yanıt vermemektedir.



6)Türkiye’deki 3.6 milyon Suriyeli mültecinin ülkelerine geri dönmesinin sağlanması konusunda da zirvede herhangi bir karar alınmadığı gibi ileriye yönelik umut veren bir yaklaşım da sergilenmemiştir.



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Sonuç olarak şunu söylemek mümkün:



Erdoğan ile Putin arasındaki zirveden çıkan ateşkes kararı sevindiricidir.



Ne var ki kalıcı barış için daha gidilecek çok yol olduğu anlaşılmaktadır.

