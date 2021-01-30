Ateşi çıkan bebek, kardan kapanan yolun 4 saatte açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN’ın merkez İpekyolu ilçesinin kırsal Ortanca Mahallesi’nde ateşi yükselen 5 aylık bebek, kar nedeniyle kapanan yolun 4 saatlik mücadele sonucu açılmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Van genelinde dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 117 mahalle ve 200 mezra yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Merkez İpekyolu ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan kırsal Ortanca Mahallesi’nde aniden ateşi yükselen 5 aylık bebeğin ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla mahalleye ulaşılamayınca İpekyolu Grup Amirliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla 8 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol açıldı. Bebek de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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