‘Ateş Serbest-2022 Tatbikatı’nda hedefler tam isabetle vuruldu

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Oğuzhan SARI-Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği, ilki 2014 yılında yapılan ‘Ateş Serbest- 2022’ tatbikatı Ankara’nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi. Tatbikatı, aralarında Yunanistan, Ukrayna, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) de yer aldığı 34 ülkeden 36 katılımcı takip etti.

‘Ateş Serbest-2022’ faaliyetinin seçkin gözlemci günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikatı 34 ülkeden 36 katılımcı da takip etti. TSK’nın ateş gücünü göstererek, caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, kuvvet komutanlıkları ve özel kuvvetleri komutanlığından 825 personel katıldı.

HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU

Tatbikatta, F-16 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile fırtına obüsleri, Kargu kamikaze drone ve cirit füzeleri dahil 39 silah ve silah sistemi kullanıldı. Tatbikat kapsamında ilk olarak, Pençe serisi dahil birçok harekatta etkin olarak kullanılan yerli üretim milli piyade tüfekle atış yapıldı, keskin nişancı timleri de hedefleri vurdu. Atışlarda yerli üretim KNT-76 ve Bora-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı. ‘Tek atış, tek vuruş’ sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. Atışlarda hedefler tam isabetle vurularak imha edildi. İstihkam birlikleri tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra uçaksavar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine monte edilen Sarp silah sistemleri ve bomba atar atışlarına geçildi. Daha sonra hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Zırhlı muharebe araçlarındaki toplarla hedefler vuruldu. Ardından, tanksavar atışları yapıldı.

Faaliyet sahasındaki tankların, sis havanları kullanarak mevziler arasında gerçekleştirdiği hareketin ardından yaklaşık 5 bin metredeki hedefe Kornet tarafından ‘nokta atışı’ yapıldı.

CİRİT FÜZESİ ATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Faaliyet kapsamında ilk defa zırhlı tanksavar aracı üzerinden Cirit füzesi atışı da gerçekleştirildi.

Hava savunma silahlarıyla yapılan atışların sonrasında Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından kullanılan Kargu insansız hava aracının faaliyetine geçildi. ‘Kargu kamikaze drone’ tarafından belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi. Havan ve obüs bataryalarının hedef bölgelerini ateş altına almasının ardından, yerli üretim Fırtına obüsleri hedefleri vurdu. Daha sonra yerli ve milli üretim taarruz helikopterlerinden, yerli ve milli üretim Cirit ve L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füzesi atışları yapıldı.

Faaliyet kapsamında son olarak F-16 uçakları, 4 ayrı hedefe ‘dalışlı atış’ gerçekleştirdi. İki F-16 uçağının başarılı atışlarıyla tatbikat başarıyla tamamlandı. Yapılan atışların ardından F-16 uçakları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı selamlama uçuşu gerçekleştirdi. (DHA)

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