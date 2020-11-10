Ata’ya saygı için D-100 Karayolu’nda kontak kapattılar

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82’nci yıl dönümünde, saat 09.05’te hayat durdu. Şehrin işlek caddeleri ve D-100 Karayolu üzerindeki sürücüler kontak kapatıp, araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde İzmit’de saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Yürüyüş Yolu ve çevresinde evine ve işine gitmek için dışarıda bulunanlar saygı duruşuna geçti. Sürücüler de D-100 Karayolu üzerinde kontak kapatıp, araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

D-100 Karayolu üzerindeki üst geçitte saygı duruşunda bulunan ve gözyaşlarını tutamayan Semra Cengiz, “Dünyada böyle başka bir insan var mı acaba? Böyle bir duygu yok, anlatılacak gibi değil. Özellikle bu saati bekledikten sonra dışarı çıktım. Yağmur da yağsa, kar da yağsa her sene bekliyorum bu üst geçitte. Keşke geri dönse, keşke her şey yeniden başlasa ama imkansız. Kıymetini bilmek gerekiyor. İnşallah gençlik kıymetini bilir” dedi.

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