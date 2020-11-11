Atatürk’ün sevdiği şarkılar Nazım’da yankılandı

Yenimahalle Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlanışının 82’nci yılında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri ile yâd etti.

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne aldığı ve Atatürk’ün sevdiği şarkıların söylendiği konser, pandemi süreci nedeniyle Covid-19 tedbirleri alınarak seyircisiz gerçekleştirildi ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

“57 yıllık hayata bir milletin bağımsızlığını sığdırdı”

Şef Savaş Yakupoğlu yönetimindeki koroya TUBİL Halk Dansları Topluluğu da eşlik etti. Konser sonrası konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Uzun bir ömür yaşamak değil ömrüne neleri sığdırdığın önemlidir. Bugün vefatının 82’nci yılında andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık ömrüne bir milletin bağımsızlığını ve devrimleri sığdırmıştır” dedi.

Dünya tarihinin seyrini değiştiren benzersiz lider

Yaşar “Atatürk, ömrünü bir ulusun var oluşuna adamıştır. Ülkesini parçalamak ve milletini yok etmek isteyenlere karşı bir kurtuluş mücadelesi başlatmış, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmakla kalmamış, ilke ve inkılapları ile ona yön vermiştir. Atatürk, 57 yıllık ömrüne 11 savaş sığdırmış büyük bir asker, siyaset ve devlet adamıdır. Savaşta yenilgiye uğrattığı devletlerin dahi saygısını kazanan, ardından övgü dolu sözlerle bahsettiren, dünya tarihinin seyrini değiştiren benzersiz bir liderdir. Onun gösterdiği ışıklı yolda yürümeye, ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde saygı ile eğiliyor, özlemle anıyorum” diye konuştu.