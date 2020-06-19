Rahmetli MEB Mustafa Necati’ye saygı, Türkiye Cumhuriyetine ve Atatürk’e saygıdır.

1894’de İzmir’de doğan, 10 Ocak 1929’da Ankara’da 35 yaşındsa ani rahatsızlığı sonucunda hayata gözleri yuman Mustafa Necati, avukat, öğretmen , Adalet Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı olarak ,Kurtuluş Savaşımızda ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında atılgan, cesur , bilinçli , öncü ve uygulamacı önder olarak hizmetler vermiştir.

Batı Anadolu’da Kuvayi Milliye’yi canlandıran, İzmir’e Doğru Gazetesini çıkararak Kurtuluş Savaşı yıllarında halkı aydınlatan, İzmir Türk Ocağı faaliyetlerine etkin bir şekilde katılan, Anzavur ve diğer isyanların bastırılmasında büyük hizmetleri bulunan , İstiklâl Mahkemelerinde savcılık ve başkanlık yapar, Köy okulları,köy öğretmenleri konularına canlılık kazandıran, Örgün ve yaygın eğitime hız ve öncelik veren MEB merkez ve taşra teşkilatlarına yepyeni bir örgütlenme ve canlılık kazandıran,Harf Devrimi ve Yeni Türk Alfabesi çalışmalarına hız ve yön veren,Balıkesir ve Manisa (Saruhan) milletvekili olarak TBMM ‘de görev alan, İnönü Hükümetinde Adliye Vekili(1924) ve daha sonra MEB olarak(1925) görev alan, adı, Balıkesir Necatibey Eğitim fakültesine verilen, bütün ömrünü vatan, Millet, Cumhuriyet ve Atatürk yolunda pervasızca kullanan, örnek bir devlet adamı Mustafa Necati, tarihin seçkin ve unutulmaz sayfalarında yerini almıştır. En büyük saygı ve sevgiyi hak etmiştir.

Atatürk’ün evladı gibi sevdiği ve çok güvenerek desteklediği ve önemli görevlere getirdiği, ölümü üzerini göz yaşları dökerek, büyük üzüntüler içinde kaldığı rahmetli MEB Mustafa Necati’nin ruhunu incitecek ve Türkiye Cumhuriyetin temel taşına büyük hizmetlerde bulunanlara saygısızlık anlamı taşıyacak yanlış bir uygulamanın kısa sürede sonlandırmasını dilemekteyiz. Yanlış hesap Ankara’dan dönmelidir.

Ankara Mitatpaşa’da uzun yıllar oturduğu ev, yıllar önce,benim de Bakanlığı’ndaki görevlerim nedeniyle emeklerimin bulunduğu KTB tarafından kamulaştırılmış, restore edilerek kültürel amaçlı kullanılır hale getirildikten sonra TBMM’ ne “Mustafa Necati Kültür ve Sanat Evi” olmak üzere devredilmiştir. Birkaç kez protokol değişmiştir.

Zamanla bu tarihi değerde yapıyı siyasetçiler kendi amaçları doğrultusunda esas özelliğine uygun olmayan konularda kullanmaya çalışmışlardır.

TBMM üyesi-milletvekili ve öğretmen olarak , değerli Mustafa Gazalcı başta olmak üzere bizler ve pek çok Atatürkçü aydın, bu tarihi yapının eğitim ve Cumhuriyet tarihimizde büyük hizmetleri olan Mustafa Necati’nin evi olduğunu anlamlı bir şekilde dile getirerek amacına uygun kullanılması yolunda mücade etmişlerdir.

Son günlerde bu tarihi yapıya ,bir tarihçi ve edebiyatçı bir yazar olan Pakdil adı verilmesi ortaya atılmış, büyük tepkilere neden olmuştur.

Ankara’da ve başka kentlerimizde adı geçen yazar Pakdil’in adı verilecek o kadar çok alternatif bulunmakta.

Bir eserle adı bütünleşmiş olan Mustafa Necati Evinin, adının korunarak kullanılmasını temenni etmekteyiz. Tarihe saygı, geleceği yüceltir. Tarihi ve toplumu huzursuz edecek yaklaşımlardan kaçınmak gerekir. Mustafa Necati’ye saygı tarihi gerçeklerimize ve Atatürk’e saygıdır…