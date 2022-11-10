Atatürk’ün nadir bilinen fotoğrafları, 10 Kasım’a özel sergide

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Şaduman UNUTMAZ- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün nadir bilinen fotoğrafları, ölümünün 84’üncü yıl dönümünde Ankara’da sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Selanik’ten Anıtkabir’e Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ isimli fotoğraf sergisi açıldı. Sergide Atatürk’ün nadir bilinen, daha çok ailesi ve sosyal hayatına ilişkin 133 fotoğraf yer aldı. Sergideki Atatürk’ün Yeniçeri kıyafeti ile baloda çekildiği fotoğraf dikkat çekti. Yine sergide, Atatürk’ün eşi Latife Hanım ile yaptığı ziyaretler ve gençlik döneminde Libya, Şam ile Balkanlar’da çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Atatürk’ün ölümünün ardından düzenlenen törene ilişkin fotoğraflar da sergileniyor. Atatürk’ün ailesi ile yakın çevresinin fotoğraflarının da olduğu sergi, kasım ayı sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca sergideki fotoğraflar, kitap haline getirilip, basıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

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