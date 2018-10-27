Atatürk’ün kişisel özellikleri

Son aylarda İlber Ortaylı, İpek Çalışlar ve Yılmaz Özdil’in Atatürk’le ilgili kitapları ardı ardına yayınlandı.

Üçü de son derece değerli çalışmalar.

Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız bu anlamlı günde İlber Ortaylı’nın “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” kitabından altını çizdiğim bazı satırları sizlerle paylaşmak istiyorum:

-Atatürk’ün başarısındaki en önemli faktör fevkalade vazgeçmez bir iradesinin olmasıdır. Adeta Rumeli inadı vardır. “Olmalı” dediği an oluyor, onu olduruyor.

– Dövüşmesini bildiği gibi barışmasını da biliyordu. “Mecbur kalmadıkça savaş bir cinayettir” demiştir. İzmir’in kurtuluşu sonrasında yere serilen Yunan bayrağını kaldırtıp, “Bayrak bir milletin namusudur, ayaklar altına alınamaz” diyecek kadar gerçek şövalyedir.

-İyi giyinir, buna özen gösterir, fotoğraf çektirmeyi sever ve bilirdi. Bütün fotoğraflarında duruşu bir eğitimle mümkündür. Boyu 1 metre 68 santimdi.

-Aşçı, yaver, şoför, garson gibi yakınındaki kişilerin ifadelerinden şunları görüyoruz. Gazi gayet mütevazı, görgülü ve nazik bir insandı. Müsrif ve aşırı tüketici olmadığı, hesaplı davrandığı açık. Balkanlar’da ve Şark’ta bu gibi önderler iktidara mütevazı adamlar olarak gelirler, ancak arkalarında birçok çocuk ve akrabalardan oluşan zengin bir zümre bırakırlar. Atatürk dünyaya geldiği gibi dünyayı terk etti. Emlakı ve parasını kamuya bıraktı. Yakınındaki manevi kızlarına maaşlar bıraktı.

-Alkolle olan ilişkisi uç derecede değildi. Sarhoş olup kendinden geçtiği vaki değildir. Tam bir sigara tiryakisi ve kahve müptelasıydı. En çok kuru fasulye ve ayranı severdi. Batılı yemeklerden hazzetmezdi, Türk yemeklerini tercih ederdi. Az yiyen, az uyuyan bir kişiydi.

-Hiç küfür etmezmiş. Birine kızdığında söylediği laf, “İnatçı katır” olurmuş.

-İbadetine bağlı biri değildi. Ancak ibadet edenlere hürmeti vardı. Fevzi Çakmak Paşa da dahil çevresinde namaz kılan pek çok insan vardı. Onlara genelde “Namazınızı da kılın, resim de yapın” derdi. Dünya hayatından vazgeçmemeyi öğütlerdi.

-Ramazan ayı geldiğinde ince saz ekibini Köşk’e sokmaz, meşhur sofrasında içkiye yer vermezdi. Misafirleri arasında oruç tutan, namaz kılan olursa her türlü kolaylığı sağlardı. Çanakkale şehitlerinin ruhuna mutlaka her yıl dönümünde Kuran okuturdu. Kendisi de Kuran okur, iyi okunmasını isterdi.

-Yabancı dile ayrı önem verdi. Çok iyi derecede Fransızca ve yeterli derecede Almanca biliyordu. Tabii bütün Makedonya gençleri gibi Rumca ve Bulgarcaya aşina idi.

-Cephede bile kitap okuyacak kadar gerçek bir kitap tutkunuydu. Binlerce kitap okudu. Okuduklarının başında Reşat Nuri geliyordu. J. J. Rousseau’nun “İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı” adlı eserini Fransızcadan derinlemesine okuduğu biliniyor. Okuduğu kitaplara tuttuğu kenar notları ilginçtir.