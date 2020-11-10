Atatürk’ün ilk kez yayınlanan görüntüleri, türküyle paylaşıldı

ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından 10 Kasım’a özel olarak bestelenen ‘Seni Çok Özledim Paşam’ adlı türküyü paylaştı. Eserde, Atatürk’ün yaşamından ve cenaze törenlerinden ilk kez yayınlanan görüntüler de yer aldı.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82’nci yıl dönümü nedeniyle, 10 Kasım’a özel olarak bestelenen türküyü paylaştı. Bakan Ersoy’un “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” mesajıyla paylaşılan videoda, piyano ve bağlamanın uyumlu birlikteliğiyle ‘Seni Çok Özledim Paşam’ adlı modern türkü seslendiriliyor.

Eserde, Atatürk’ün yaşamından ve cenaze törenlerinden ilk kez yayınlanan görüntüler de yer alıyor.

TOZLU ARŞİV RAFLARINDAN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinden temin edilen görüntülerde, Atatürk’ün Trabzon, İzmir, Balıkesir, Diyarbakır ve Bursa’ya yaptığı ziyaretler, 10’uncu yıl konuşması, vapurla Dolmabahçe’ye gelişi yer alıyor. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın gazetesi olarak bilinen Hakimiyet-i Milliye’yi incelemesi, Anadolu seyahatleri sırasında bir çocuğun Atatürk’e şiir okuması ve naaşının Dolmabahçe’den Yavuz Zırhlısı ile İzmit’e götürülmesi gibi anlarda görüntüde bulunuyor.

15 YIL ARAYLA İKİ AYRI TÖREN

Görüntülerde, 21 Kasım 1938’de Atatürk’ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi’ne nakli sırasında kortejin Talat Paşa Bulvarı’ndan geçmesi, TBMM önündeki katafalkta konulması, 10 Kasım 1953’te cenazenin Anıtkabir’e nakli sırasında Etnoğrafya Müzesi’nden çıkarılması ve naaşın Etnoğrafya Müzesi’nden Anıtkabir’e nakli de yer alıyor.

TÜRK-BATI SENTEZİ

‘Seni Çok Özledim Paşam’ isimli eserin söz yazarı ve besteci Murat Kalkan, Türk Halk Müziği ile batı müziğini harmanladıklarını belirterek, “Ortaya özgün ve modern bir eser çıktı. Buna modern bir ağıt diyebiliriz” dedi. Atatürk’ün bir görüntüsünden çok etkilendiğini, bunun üzerine eline sazı alarak eseri icra ettiğini anlatan Kalkan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirmek istediği bu proje benim yaptığım eserle fazlasıyla örtüşünce ortaya çok kıymetli bir çalışma çıktı” diye konuştu. Eseri, Murat Kalkan ile birlikte Sena Özbinar Açık seslendirdi. Uğur Yıldız’ın aranjörlüğünü yaptığı çalışmada keman, gitar, piyano, klarnet, bağlama ve perküsyon kullanıldı.

‘Seni Çok Özledim Paşam’ adlı eserin sözleri şöyle:

Sen bugün doğdun, adın istiklal

Gözlerinde istikbal nefesinde mertlik koşar

Gözlerin hep hattımda

Memlekete sen verdin yaşam

Özgürlüğü vurdun kıyılara

Seni çok özledim Paşa’m

Seni çok özledim Gazi Paşa’m

Açtığın yolda yok izmihlal

Toprağında minnet var, bakışında gurur yatar

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