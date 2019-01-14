Cumhuriyetle yaşıt olan olan Ankara Lisesi, Atatürk’ün kadınlara ve eğitime verdiği önemin göstergelerinden bir tanesi. Lisenin mezunlar derneği ise bu tarihe sahip çıkmaya çalışıyor.

Atatürk, dünya tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ilk liderler arasında yer alıyor. Kadınların hayatın her alanında olması gerektiğine inanan Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yanında onların eğitimli birer birey olmasını da istedi.

Tüm bu devrim niteliğinde ki hamlelerle birlikte Atatürk Ankara Kız Lisesi’nin kurulmasına büyük önem verdi. Öyle ki kadınlara seçme ve seçilme hakkı ilk olarak bu lisede verilmiş. Bununla birlikte Atatürk burada dersler de vermiş. Bugün Anadolu Lisesi olarak eğitime devam eden lise bir Cumhuriyet tarihini de beraberinde taşıyor.



Cumhuriyet’le yaşıt olan eski adıyla Ankara Kız Lisesi’nin, Mezunlar Derneği Başkanı Canan Yaşar okulun tarihi öneminden bahsetti. Yaşar, “Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ilk olarak burada konuşulmuş” diyen Yaşar, Atatürk burada ders vermiş. Bahçemizde Atatürk’ün atını bağladığı çengel duruyor. Girdiğinizde Atatürk’ün nefes aldığı çocuklarla bir şeyler paylaştığı yeri soluyorsunuz” dedi.



Ankara Kız Lisesi, Cumhuriyetin ilanından 18 gün önce, 11 Ekim 1923 yılında kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün özel önem vererek kuruluşunu istediği bir okuldu. Çağdaş Cumhuriyet kurulacak, bunun alt yapısını buradan mezun olacak kadınlar sağlayacaktı. Buradan birçok ünlü isim mezun oldu.

Mezunlar 1990 yılında Atatürk Kız Lisesi Mezunları Derneği’ni kurdu. Derneğin Başkanı Canan Yaşar, bu tarihi okulun hikayesini anlattı. Yaşar, “Cumhuriyetin alt yapısı oluşturulmaya başlanıyor, eğitim ayağı için de okulumuz kuruluyor.

Kızların okuyacağı bir ortam yok ve ailelerin ikna edilmesi için onlara ayrı bir okul yapılıyor. Başta küçük yerlerden istifade edilerek, yatılı okul halinde. Sonra İsviçreli Mimar Ernst Arnold Egli aracılığıyla dünyada iki örneği olan bir okul inşa edilmiş, ana kucağı şeklinde. Okul kurulurken bir çok ülkeden bağış gelmiş. Çay takımları vb. Bunların büyük bir kısmı kayıp olmuş. Kalanlarıyla biz çok güzel bir müze yaptık. Tava etkinliği yapıyoruz, tarihi mor sümbülümüz var. Okula girdiğinizde tarihi hissediyorsunuz” ifadelerinde bulundu.

ATATÜRK’ÜN DERS VERDİĞİ OKUL

Yaşar Atatürk’ün bu tarihi okulda ders verdiğini de sözlerine ekleyerek devam etti. “Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ilk burada verilmiş. Atatürk burada ders vermiş. Bahçemizde Atatürk’ün atını bağladığı çengel duruyor. Girdiğinizde Atatürk’ün nefes aldığı çocuklarla bir şeyler paylaştığı yeri soluyorsunuz.”

Okul 1974’ten sonra erkek öğrencilere de açılarak karma eğitime geçmiş. Yaşar’da bu karma eğitimden geldiğini ifade ediyor. “1980’den sonra okulun ismi değiştirildi. İsmi Ankara Lisesi oldu. Bizim okulumuzun bulunduğu alan daha önce Hititlerin toplantı alanıymış. Şimdi otopark niyetine kullanılan okulun arka bahçesi eskiden antik tiyatroymuş.

Buranın üzerine beton atıldığı için biz bunu göremiyoruz. Okulun arka bahçesine yukarıdan baktığınızda kalıntıları görebiliyorsunuz. Ancak tiyatronun üzerine çoğunlukla beton dökülmüş durumda. Burası SİT alanı.” Yaşar, “Okulun eski hali ve değerleriyle korunmasını isteriz. Şehirleşme bir takım şeyler yapılacak ama önemli olan geçmiş ile geleceği iç içe koruyabilmek. Tarihi dokuyu bozmadan şehirleşmek önemli” dedi.

DERNEK OLARAK ÖĞRENCİLERE ABLA AĞABEY OLUYORUZ

Canan Yaşar

Sözlerine devam eden Yaşar, “4+ 4+ 4 sisteminden sonra okul Anadolu Lisesi oldu. Okulda okuyan öğrenciler için derneğimiz çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Öğrencilere elimizden geldiği kadar bur vermeye çalışıyoruz. Onlara abla ve ağabey olarak sorunlarını çözmeye çalışıyoruz, okul idaresine yardımcı oluyoruz. Okul bizim çok değerli, Cumhuriyet’le birlikte aynı yaşı kutluyoruz” şeklinde konuştu.

BİRÇOK ÜNLÜ İSME EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ

Liseden bir çok önemli isim mezun olmuş. Mezun olan önemli isimler şöyle: Filiz Dinçmen: İlk kadın büyükelçi, Hidayet Nermin Yurdakul: Cumhuriyet’in ilk kuşak öğretmenlerinden, Saadet İkesus Altan: Türkiye’de operanın kurucularından, ilk kadın yönetmen, ilk şan pedagogu, Üner Teoman:Olimpiyatlara [1948, Londra] katılan ilk kadın atlet, Dilhan Eryut: Prof. Dr. NASA Apollo Başarı Ödüllü Astrofizikçi, Sevgi Soysal: Yazar, Adalet Ağaoğlu: Yazar, Füruzan Toprak: Yazar, Gülten Akın: Şair/Yazar, Nezihe Araz (1941): Gazeteci/Yazar, Müşerref Hekimoğlu: Gazeteci/Yazar, Selçuk Baran: Yazar, Mualla Uzmay: Yazar, Ayhan Büyükünal: Yazar, Füsun Akatlı: Doç. Dr., Yazar/Eleştirmen, Canan Tan (1967): Yazar, Gürsel Aytaç: Prof. Dr. Yazar, İlknur Güntürkün Kalıpçı: Prof. Dr., Atatürk Araştırmacısı/Yazar, Müjgan Cumbur : Türk Edebiyatı Uzmanı/Kütüphaneci/Yazar, Necla Ülkü Kuglin: Çocuk Kitapları Yazarı, Ülkü Giray (1957): Radyocu/Sunucu/Güzel Türkçe Uzmanı/Yazar, Ülker Köksal: Oyun Yazarı, Aysel Ekşi: Prof. Dr. Psikiyatrist/ÇYDD Kurucu Başkanı/Yazar, Jülide Gülizar (1948): Radyocu/Sunucu/Güzel Türkçe Uzmanı/Yazar, Elçin Temel (1960): Yapımcı/Sunucu, Beyhan Hürol Saran: Sanatçı (Tiyatro), Sermin Hürmeriç: Sanatçı (Tiyatro/Sinema), Tomris Çetinel: Tiyatro ve seslendirme sanatçısı, Altan Karındaş: Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, Emel Göksu: Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, Mahir İpek: Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, Necla Erol: THM Sanatçısı, Özden İnönü Toker (1948):İsmet İnönü’nün kızı/İnönü Vakfı Başkanı, Canan Yücel Eronat (1943): Hasan Ali Yücel’in kızı, Can Yücel’in ikiz kardeşi, Hamide Topçuoğlu, Prof. Dr: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı, Birsen Gökçe, Prof. Dr.(1955): AKL Mezunları Derneği Kurucu Başkanı/Sosyoloji Derneği Başkanı, Aysel Pekiner: Anayasa Mahkemesi Üyesi (Emekli), Sumru Çörtoğlu: Danıştay Başkanı (Emekli), Tansel Çölaşan: (1960) Danıştay Başsavcısı (Emekli)/ADD Genel Başkanı, Füsun Sayek: Eski TTB Başkanı, Tezer Taşkıran: AKL Müdürü/Milletvekili/Yazar, Nevin Gaye Erbatur: Prof. Dr. (1967) Milletvekili, Aynur Bektaş (1967): İş Kadını (HEY Group), İnci Uysal: Albay, Harbokuluna kabul edilen ilk kadın subay, Ümit Bektaş: Foto Muhabiri (Reuters), Macide Erdener :Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası okçuluk hakemi, Şule Nazlıoğlu Erol: Adalet nöbetçisi