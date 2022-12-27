Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yılı kutlandı (2)

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SEYMENLERDEN GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişindeki ilk karşılama noktası olan Keklikpınarı Mahallesi’nde tören düzenlendi. Törende 100’den fazla seymen, halk oyunları gösterisi yaptı. Seymenlerden Ahmet Absarılıoğlu, “Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıl dönümünde seymenler olarak gösteriler yaptık. Seymen geleneğimizi sonsuza kadar yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın mücadelesini veriyoruz” dedi.

Seymenler, daha sonra Ankara Tren Garı önünden Ulus Atatürk Anıtı’na ‘Seymen Alayı’ yürüyüşü gerçekleştirdi.

GÖLBAŞI’NDA COŞKULU KUTLAMA

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yılı, Gölbaşı ilçesinde de coşku ile kutlandı. Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ‘Atatürk Portreleri’ sergisi açtı ve oratoryo sahneledi. Programda ayrıca geleneksel seymen oyunları gösterisi yapıldı. Ardından Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Bando Komutanlığı orkestrası, konser verdi. İlçede ayrıca mehteran takımı ve seymenler eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. (DHA)

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