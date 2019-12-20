Çankaya Belediyesi 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yılını iki büyük etkinlikle kutluyor. 25 Aralık’ta Cumhuriyet’in kuruluş dönemine tanıklık eden fotoğraf ve belgelerden oluşan “Anadolu Hükümeti Ankara’sı” sergisi ile “Tarih Anlatıcısı” Pınar Ayhan’ın “Kemal” adlı müzikal belgeseli 27 Aralık’ta Başkentlilerle buluşacak.

Çankaya Belediyesi 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yılı’nı iki büyük etkinlikle kutluyor. 25 Aralık’ta Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) başlayacak Dr. Koray Özalp’in Cumhuriyet’in kuruluş dönemine tanıklık eden fotoğraf ve belge koleksiyonundan oluşan “Anadolu Hükümeti Ankara’sı” sergisi ve 27 Aralık’ta MEB Şura Salonu “Tarih Anlatıcısı” Pınar Ayhan’ın “Kemal” adlı müzikal belgeseli Başkentlilerle buluşacak.

CUMHURİYET TARİHİNİN BELGELERİ

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yılında ilk büyük etkinlik Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) gerçekleşecek. 25 Aralık’ta başlayacak. “Anadolu Hükümeti Ankara’sı” sergiyle araştırmacı ve koleksiyoner Dr. Koray Özalp’in Cumhuriyet’in kuruluş dönemine tanıklık eden fotoğraf ve belge koleksiyonu Başkentlilerle buluşacak. 2 Ocak’a kadar açık kalacak sergide, Dr. Özalp’in arşivinde yer alan şimdiye kadar hiçbir mecrada yayınlanmamış veya sergilenmemiş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna tanıklık eden belge, fotoğraf ve eserler ilk kez yer alacak. Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün “Çankaya Tarihine Sahip Çıkıyor” Projesi kapsamında düzenlenen sergide, 1918 Mondros Mütarekesi’nden 1923 Cumhuriyetin ilanına kadar gerçekleşen pek çok önemli olayın belge ve fotoğrafları ilk kez Ankaralılarla buluşacak.

“KEMAL” MÜZİKAL BELGESELİ

Çankaya Belediyesi Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yılında Başkentliler için çok özel bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. “Tarih Anlatıcısı” Pınar Ayhan’ın sesi ve sunumuyla “Kemal” müzikal belgeseli 27 Aralık’ta MEB Şura Salonunda Ankaralılarla buluşacak. 29 Ekim 2016’dan bu yana, “Orada Duruverseydi Zaman” adlı eser ile sanatseverleri müzikal belgesel tadında bir tarih yolculuğuna çıkartan Pınar Ayhan ve ekibi, bu kez Mustafa Kemal’i odağa alarak, O’nun yaşam öyküsünü anlatan müzikal bir belgesel hazırladı. “Tarih çok şey anlatır ama saklar da!…” diyerek yola çıkan bu gösteride Pınar Ayhan, güçlü sesi ve anlatıcılığı ile bizi 1881’den 1938’e götürecek. Mustafa Kemal’in yaşam öyküsünden az bilinen kesitleri, doğru bilinen yanlışları, çok iyi bilinen ama üzerine çok fazla düşünülmeyenleri sahneye taşıyacak gösteri ücretsiz olarak Çankayalılarla bir araya gelecek.