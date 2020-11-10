Atatürk’ü, yaylada sisler altında ‘Sonsuzluk Yürüyüşü’ ile andılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle yaylada ‘Sonsuzluk Yürüyüşü’ düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar soğuk hava ve yoğun sis altında yürüyerek Atatürk’ü andı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82’nci yıl dönümü nedeniyle kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylasında anma programı düzenlendi. Yaylada bulunan merada toplanan vatandaşlar saat 09.05’te Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Anma programına katılan vatandaşlar saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı okudu. Vatandaşlar, daha sonra ‘Sonsuzluk Yürüyüşü’ için hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Yürüyüşe katılanlar, görevlilerce sis nedeniyle kaybolma yaşanmaması için birbirlerinin bırakmamaları ve duraklamamaları için uyarıldı.

Sonsuzluk yürüyüşüne katılan grup, soğuk hava ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye kadar düştüğü yaylada zorlu 8 kilometrelik parkurda yürüyerek Atatürk’ü andı.

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