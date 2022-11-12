ATATÜRK SEVDİĞİ ŞARKILAR KEÇİÖREN’DE YANKILANDI

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Keçiören Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından verilen ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri’ne ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda ev sahipliği yaptı.

Keçiörenli öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen konserde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün cumhuriyetimizin kurucusu, cumhuriyetimizin ve devletimizin banisi, Milli Mücadele kahramanımız, varlığı varlığımız olan büyük komutan, büyük devlet adamı büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümünü. Devletleri devlet, milletleri millet yapan kahramanlar vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de dünyanın ve tarihin akışını değiştiren bir kahramandır. Atatürk hem milletimizin ve devletimizin hem de dünyanın kaderini değiştiren bir devlet adamıdır. Bugün bizler varsak, devletimiz varsa onu önce Rabbime sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımıza, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Atatürk, ‘Benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır.’ demiştir. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devleti kıyamete kadar yaşayacaktır. Kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” dedi.​

