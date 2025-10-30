Başkent Ankara’da yer alan Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) Hangarlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmaları sonrası yeniden kullanıma açılıyor. Tarihi alan, 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek PlaceMaking Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

AOÇ’deki Hangarlar, ABB ve Roof Coliving iş birliğiyle gerçekleştirilecek festival kapsamında kentsel alanların yeniden değerlendirilmesini ve kamusal alanların canlandırılmasını hedefleyen etkinliklere sahne olacak.

Festivalin ilk günü, kültür profesyonelleri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Roof Coliving koordinasyonunda Kültür Politikaları Çalıştayı düzenlenecek. 1-2 Kasım tarihlerinde ise etkinlikler halka açık olacak; atölyeler, çocuk etkinlikleri, film gösterimleri ve konserler ile devam edecek. Etkinlikler, hava durumuna bağlı olarak saat 13.00’ten 20.00’ye kadar sürecek.

PlaceMaking Festivali, Türkiye’de bu temayla düzenlenen ilk etkinlik olarak kayda geçiyor.