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Ana Sayfa Güncel Haberler Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet etkisiz hale getirdi / Ek fotoğraflar
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