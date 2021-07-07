Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet etkisiz hale getirdi / Ek fotoğraflar

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde down sendromlu Cansu Karamutlu’nun (26), hayranı olduğu şarkıcı Mustafa Ceceli ile buluşma hayali gerçek oldu. İlçede vereceği konser öncesi...