Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nda teknik arıza 

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YENİKAPI- ATATÜRK HAVALİMANI METRO HATTI AKSARAY İSTASYONU'NDA KİRAZLI İSTİKAMETİNE GİDEN BİR METRODA TEKNİK ARIZA MEYDANA GELDİ. ARIZA NEDENİYLE SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI. FOTO: SEVDA SARIKAYA-İSTANBUL-DHA
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YENİKAPI- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray İstasyonu’nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. 



Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray durağından Kirazlı istikametine giden metroda saat 15.00 sularında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Zaman zaman insan kalabalığının oluştuğu istasyonda vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından karşı istikamete giden metrolara yönlendirildi.

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