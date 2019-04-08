Atatürk Havalimanı birçok sıra dışı olaya konu oldu

Ticari yolcu taşımacılığına kapanan Atatürk Havalimanı gündem yaratan birçok sıra dışı olaya da konu oldu.



Dünya gündemine de giren Atatürk Havalimanı’nın içinde konu olduğu yakın tarihindeki sıra dışı olaylardan bazıları şöyle;

“MUHTEMEL UFO DİYE TAHMİN EDİYORUZ”

19 Mayıs 2016 tarihinde Türk Hava Yolları’nın Bodrum’dan İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan Boeing 737 tipi uçağının pilotlarının, Silivri semalarında üstlerinden yeşil ışık saçarak bilinmeyen bir cisim geçtiğini bildirerek,”Muhtemel UFO diye tahmin ediyoruz” anonsunu yapmaları günlerce konuşuldu. Pilotlar Gökhan K. ve Sadık K. Atatürk Havalimanı’na yaklaştıkları sırada 17 bin feet (yaklaşık 5 bin metre) yükseklikte UFO olarak adlandırılan bilinmeyen bir cismin saat 23.30 sıralarında yaklaşık 2 bin metre kadar üstlerinden yeşil ışık saçarak geçtiğini ve hızla kaybolduğunu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezine bildirmeleri dünya medyasında da konuşuldu.

Pilotlar ile kontrolör arasında şu ilginç konuşma geçmişti:

“Üzerimizden 2 bin veya 3 bin feetten (600-900 metre) tanımlanamayan bir cisim yeşil ışık saçarak önümüzden kat etti. Birden bire kayboldu. Muhtemel UFO diye tahmin ediyoruz. Her iki pilot da birden gördü, şu anda göremiyoruz”

MISIR YOLCU UÇAĞI PİSTTEN ÇIKIP KARAYOLUNDAKİ TAKSİYE ÇARPMIŞTI

21 Ağustos 1996 tarihinde Mısır Havayolları’na ait Kahire-İstanbul seferini yapan Boeing 707 uçak Atatürk Havalimanı’na teker koyduktan sonra pistten çıkmıştı. Tren yoluna birkaç metre kala, karayolunda seyir halindeki bir taksiye çarpan uçak alev almiş kazada 19 yolcu yaralanmıştı.Uçak ise hurdaya ayrılmıştı.

1 Temmuz 2010 tarihinde Atatürk Havalimanı’nın 05-23 pistinden bu sefer uçak değil otomobil çıkmış ve günlerce konuşulmuştu. Ataköy – Florya yönündeki 2 bin 600 metre uzunluğundaki pistte, çok ilginç bir kaza yaşanmıştı. Ulaşıma kapalı olan pistten özel bir araç çıktıktan sonra toprak alanıda aşmıştı. Havalimanını yoldan ayıran beton duvara çarpan otomobil, Florya-Yeşilköy karayoluna uçarak karayolunda seyir halindeki bir cipe çarpmıştı.Cipin ve pistten çıkan aracın sürücü yaralanmıştı.

KORSAN TELSİZ ANONS TEHLİKESİNİ KONTROLÖRLER ÖNLEMİŞTİ

Mayıs 2011 tarihinde Atatürk Havlimanı Kule görevlileri ile pilotlar arasında iletişim frekansın da korsan telsiz anonsu duyulmuştu. Atatürk Havalimanı’nda inişe geçen bir uçak, korsan telsiz yayınıyla yanlış yönlendirilince soruşturma açılmıştı.Uçağın yanlış yöne döndüğünü fark eden hava trafik kontrolörü pilotları hemen uyarmıştı.

13 Ekim 2009 British Airways’in Londra-İstanbul uçunu yapan uçağın pilotu Atatürk Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kendisine lazer tutulduğunu rapor etmişti. Pilot, tedbir amaçlı olarak bir sonraki uçuşunu yapmamıştı.

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA DOĞUM YAPTI

6 Mart 2015 tarihinde Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde uçağının kalkış saatini bekleyen 28 yaşındaki Senegalli yolcu Diouf Gansiry, doğum sancıları tutunca erken doğum yaptı.

UÇAKTA DOĞUM YAPANLAR DA ATATÜRK HAVALİMANI’NA İNDİ

İstanbul Atatürk Havalimanı dünyanın konuştuğu uçakta doğum olaylarında da önemli bir yer edindi.Doğum olaylarının yaşandığı bazı uçaklar da Atatürk Havalimanı’na acil iniş yaparken bebeklerle uçuş ekiplerinin bebeklerle verdiği pozlar da unutulmazlar arasına girdi.

16 Temmuz 2000’de tatil için geldiği Antalya’dan Nünberg kentine dönüş için bindiği THY ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçakla seyahat eden Alman Stefanie Eiser’in doğum sancısı tuttu. Doktorun ve mürettebatın yardımıyla Stefanie Eiser, Türk hava sahasında 8 bin metre yükseklikte bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Uçuş ekibi bebeğe ‘Jasmine’ adını verdi.Uçak Atatürk Havalimanı’na acil iniş yaptı.

4 Eylül 2003’te Alman LTU Havayolları’nın Köln-İstanbul seferini yapan Airbus 320 tipi yolcu uçağında, 21 yaşındaki Polonyalı Anjelika Maria Micun’un doğum sancıları başladı. Uçak Türk hava sahası üzerindeyken Micun, bazı kadın yolcular ile hosteslerin yardımıyla 9 bin metre yükseklikte bir kız çocuğu doğurdu. Uçak Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

13 Aralık 2018 Türk Hava Yolları’nın TK-589 sefer sayılı Libreville (Gabon) – İstanbul uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu hamile yolcu Musuamba Mıchoukayembe, uçak 13 bin metredeyken doğum yaptı.Saat 10.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na inen uçaktan ilk önce doğum yapan kadın ve kucağındaki henüz birkaç saatlik oğlu sağlık ekiplerinin refakatinde inmişti.

İNGİLİZ AŞKINA GİTMEK İÇİN İNİŞ TAKIMLARINDA YOLCULUK YAPTI

Temmuz 2013 İstanbul-Londra seferini yapan British Airways uçağının iniş takımlarında, Londra Heathrow Havalimanı’na indikten sonra bir erkek cesedi bulunmuştu.Cesedin 32 yaşındaki grafiker Hikmet Kömür’e ait olduğu ve İngiliz sevgilisini görmek için bu yola başvurduğu ortaya çıkmıştı.

18 Ekim 2015 İngiliz gazeteci Jacqueline Anne Sutton, Londra’dan Erbil’e gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı’nın tuvaletinde intihar etmişti.

LEYLEK YARDIMCI PİLOTUN BAŞINI SIYIRMIŞTI

Bugüne kadar leylekler birçok uçağa çarparak hasar verdi. Bunlardan en ilginci ise 1 Nisan 2004 yılında yaşandı. İstanbul-Adana seferini yapan yolcu uçağı, tırmanış sırasında leylek sürüsünün içine girdi. Uçağa çarpan leylekler, önce sol taraftaki bir numaralı motorun durmasına neden oldu. Kokpit camına çarpan bir leylek ise menteşeleri patlatarak içeri girdi ve yardımcı pilotun başını sıyırdı.