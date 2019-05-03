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3 Mayıs 2019
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Atatürk düşmanlığı

Salim Taşcı Salim Taşcı

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Hamza Andreas Tzortzis, Yunan asıllı İngiliz yazar..! Yazımızın detayına girmeden bu şahsın azılı bir Türk düşmanı olduğunu belirtelim…

Tarih 19 Mayıs 2014, Atamızın Samsun’a çıktığı gün… Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Öğrenci Topluluğu, Türk düşmanı kişiyi konuşmacı olarak davet ediyorlar, Andreas aynen şunları söylüyor ‘‘Atatürk şeytanın dostu’’ evet cümlesi aynen öyle… Madalyonun öbür tarafını çevirirsek korkunç bir vehamete şahit oluyoruz; çok kişi bu alçakça konuşmayı alkışlıyorlar, yurt dışından hain aramamıza hiç ihtiyacımız yoktur, içimizdeki hainler o kadar çoklar ki, ihraç etmeye kalksak! en fazla döviz getiri kalemini oluştururlar… Ama bu hainlere kimse bir kuruş vermez, vatanına hainlik edenlerin kimseye bir faydası olmaz, olmamıştır.

Şimdi SORUYORUM: Andreas İblisi konuşurken orda hiçbir akademisyen yok muydu? Varsa neden tepki gösteren olmamıştır..? Rektörlük, dekanlık bu konuşma üzerine davetliler hakkında soruşturma, kovuşturma açtırmış mıdır? Suç duyurusunda bulunmuşlar mıdır..? Cevap alamayacağımızı bildiğimiz halde, soru üstüne soru sıralıyoruz, yazık yazıklar olsun diyeceğim amma yazık kelimesini kirletmeye de hakkımız yoktur..!

Eeey o konuşmaya alkış tutan zavallı ahlak yoksunu yaratıklar, sizlerin Kurtuluş Savaşında Yunanın yaptığı mezalimden haberiniz, okumuşluğunuz olmadı mı? Olduysa, Atatürk’e bu düşmanlığınızın temeli nedir? Sizleri Allah’a havale etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor…

Yazıklar olsun, yazıklar olsun…

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Salim Taşcı
Salim Taşcıhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteci-yazar, şair. 1945, Sorgun / Yozgat doğumlu. Bazı kitaplarında Salim Halid Bozoklu imzasını kullandı. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında Sancak adlı gazetenin sahibi olana kadar, Milliyet, Tercüman ve Adalet gazetelerinde yazdı. Emlak ticaretiyle uğraşıyor. Sonsöz Gazetesi'nde köşeleri çok ilgi çekiyor!

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