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Yerel Haberler
Başkent’te Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Yaşandı
Editör
-
30 Ekim 2019
Başkent Ankara’da Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yerel Haberler
Fethi Yaşar, “Dünyaya Atatürk gibi lider bir daha gelmedi”
Editör
-
30 Ekim 2019
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın önce belediye binası önündeki ve sonrasında Batıkent Meydan AVM önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı.
Ekonomi Haberleri
FT – Suudi Aramco halka arzını 3 Kasım’da yapacak
Editör
-
30 Ekim 2019
Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Saudi Aramco’nun uzun süredir beklenen halka arzını (IPO) gelecek hafta gerçekleştirileceği duyuruldu.
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Dış Haberler
Çavuşoğlu: Rus ortaklarımıza güveniyoruz ama teröristlere güvenmeyiz
Editör
-
30 Ekim 2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Dış Haberler
Trump: Çin ile bu hafta bir ticaret anlaşma olasılığı var
Editör
-
28 Ekim 2019
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yolladığı "çok güzel" mektubun ardından, bu ülkeyle bir ticaret anlaşmasının bu hafta yapılması...
Dış Haberler
Afganistan’da barış için Taliban’ın tavizde bulunması gerekiyor
Editör
-
26 Ekim 2019
NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren toplantının sona ermesinin ardından bası toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens...
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Bakan Albayrak’tan ‘Bor Karbür’ paylaşımı
Editör
-
26 Ekim 2019
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Balıkesir'de temeli atılan Bor Karbür Tesisi'ne ilişkin, "Bu yatırımla, savunma sanayii...
Ak Parti
Bakan Kasapoğlu: Kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz
Editör
-
26 Ekim 2019
TEKİRDAĞ'da Sporcu Fabrikası'nın açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "24 saat bu tesis sizlerin,...
İYİ Parti
İYİ Parti, kuruluşunun 2’nci yılını kutladı
Editör
-
26 Ekim 2019
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 2'nci yılının kutlamalarında yaptığı konuşmada, "İlk defa sanıyorum...
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Mutluluğun yüzde 90’ı bağırsaklarda
Editör
-
30 Ekim 2019
İstanbul'da düzenlenen ‘Mikrofon’ adlı toplantıda, bağırsaklar olmak üzere tüm organlarda yaşayan bakteriler ve virüslerin oluşturduğu mikrobiyota tüm yönleriyle ele alındı.
Sağlık Haberleri
Erken tanı sayesinde meme kanserinden kurtulma oranı yüzde 95
Editör
-
30 Ekim 2019
Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, Türkiye'de her yıl 20 bin kadının hayatını etkiliyor.
Kültür-Sanat Haberleri
Bartın’da tarihi hamam restore ediliyor
Editör
-
30 Ekim 2019
Bartın’ın Ulus ilçesinde 1890 yılında Saraçoğlu İbrahim Efendi tarafından yaptırılan Kocagöz Hamamı'nın restorasyon çalışmaları başladı.
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Magazin Haberleri
Aslı Enver yeni sezon için kamera karşısında
Editör
-
23 Ekim 2019
Aslı Enver, DeFacto’nun 2019-2020 Kış Koleksiyonu için rol aldı. Sezonun favorisi sweatshirt’ler ve montlar için kamera karşısına geçen Enver, büyük beğeni topladı.
Magazin Haberleri
Burak Özçivit yeni sezon için objektiflerin karşısına geçti
Editör
-
17 Ekim 2019
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yıllarında da devam ettiklerini duyurdu. Markanın 2019-20 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için objektif karşısına geçen Burak...
Magazin Haberleri
Aslı Enver, kadınlara sıkı durmanın sırrını verdi
Editör
-
17 Ekim 2019
Hazır giyim markası DeFacto’nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, yeni sezon Jean Koleksiyonu reklam filminde rol aldı. Gülümsemesi ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Enver,...
Magazin Haberleri
Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece
Editör
-
7 Ekim 2019
Bursa'da sahneye çıkan şarkıcı Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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Spor Gündemi ve Haberleri
Süper Lig’de teknik direktör operasyonu; 4 takımda 5 isim gitti
Editör
-
30 Ekim 2019
İstikbal Mobilya Kayserispor iki isimle olmak üzere, Yukatel Denizlispor, Göztepe ve Gençlerbirliği çalıştıkları teknik adamlarla yollarını ayırdı.
Spor Gündemi ve Haberleri
Türkiye Ralli Şampiyonası finali Bursa’da
Editör
-
30 Ekim 2019
Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 44'üncü kez düzenlenen 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası 7'nci ve son yarışı Yeşil Bursa Rallisi, 01-03 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Spor Gündemi ve Haberleri
Messi’den 50’nci frikik golü
Editör
-
30 Ekim 2019
İspanya La Liga’nın 11’inci haftasında oynanan müsabakada Barcelona evinde konuk ettiği Valladolid’i 5-1 mağlup etti.
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Otomobil satma bahanesiyle gasp ettiler
Editör
-
30 Ekim 2019
Başakşehir'de Cezayir uyruklu Badis K., internetten beğendiği otomobili almak için buluştuğu satıcı gibi davranan kişilerin gaspına uğradı.
Güncel Haberler
Anıtkabir’de Cumhuriyet coşkusu
Editör
-
29 Ekim 2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Anıtkabir'ı ziyaret etti. Törenin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.
Video Haber
Rapunzel Pelin, Dünya Çocuk Rekorları Kitabı’nda
Editör
-
28 Ekim 2019
İzmir'de yaşayan Pelin Özdemir (12), 152 santimetre uzunluğundaki saçıyla görenleri şaşırtıyor.
Ak Parti
AK Parti’li Ünal: Polis, demokrasi ve özgürlüğü koruyor
Editör
-
26 Ekim 2019
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş 6'ncı Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti. Kendisine eşlik eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin...
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Öne Çıkan
Yerel Haberler
Yerel Haberler
Başkent’te Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Yaşandı
Editör
-
30 Ekim 2019
Başkent Ankara’da Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yerel Haberler
Fethi Yaşar, “Dünyaya Atatürk gibi lider bir daha gelmedi”
Editör
-
30 Ekim 2019
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın önce belediye binası önündeki ve sonrasında Batıkent Meydan AVM önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı.
Ekonomi Haberleri
FT – Suudi Aramco halka arzını 3 Kasım’da yapacak
Editör
-
30 Ekim 2019
Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Saudi Aramco’nun uzun süredir beklenen halka arzını (IPO) gelecek hafta gerçekleştirileceği duyuruldu.
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Ekonomi
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