Ataşehir’deki özel hastanede tepki çeken görüntülerle ilgili 8 şüpheli savcılıkta ifade veriyor

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Oğuzhan UYSAL / İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR’deki özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 8 şüpheliden 4’ünün savcılık ifadesi başladı.

Ataşehir İçerenköy’de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının suratına para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüpheliden 4’ünün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında ifade işlemleri devam ediyor.

