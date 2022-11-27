Ataşehir’de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) Ataşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 07.30 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ethem Karlıdağlı yönetimindeki 34 FEB 738 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarparak takla attı. Kazada otomobildeki Ethem Karlıdağlı ve Tuğba Teber yaralandı. Park halindeki 2 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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