Ataşehir’de polis motosiklet tamirhanelerine denetim 

Ramazan EĞRİ – Gamze ŞİMŞEK – Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) – ATAŞEHİR’de çalıntı motosiklet ve ruhsatsız işyerlerine yönelik yapılan denitimlerde işletmeler tek tek kontrol edildi. Motosikletler üzerinde incelemeler yapılırken belgeleri eksik olan 6 tamirhaneye işlem yapıldı.

İstanbul genelinde yaşanan motosiklet hırsızlıklarına karşı Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarafından motosiklet tamirhaneleri tek tek denetlendi. Motosikletlerin şasi numaraları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde hacizli olduğu belirlenen bir motosiklet çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı’na gönderilirken şasi numarasıyla ruhsatları eşleşmeyen çok sayıda motosiklete işlem yapıldı. Öte yandan belgeleri eksik olan 6 iş yerine işlem yapılırken 1 iş yeri de mühürlendi. Yapılan denetimler havadan da görüntülendi.

