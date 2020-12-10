İstanbul DHA Ataşehir’de sahibinin sokakta tasma ile gezdirdiği iki pitbull cinsi köpek “Yumak” adlı yavruları olan kediye saldırdı. Köpeklerin sahibi saldırıyı engellemeye çalışsa da kedi parçalanarak can verdi. Yaşanan pitbull vahşeti ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Ana Sayfa Güncel Haberler Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler
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