Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler

İstanbul DHA Ataşehir’de sahibinin sokakta tasma ile gezdirdiği iki pitbull cinsi köpek “Yumak” adlı yavruları olan kediye saldırdı. Köpeklerin sahibi saldırıyı engellemeye çalışsa da kedi parçalanarak can verdi. Yaşanan pitbull vahşeti ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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