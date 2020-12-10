Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler

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İstanbul DHA Ataşehir’de sahibinin sokakta tasma ile gezdirdiği iki pitbull cinsi köpek “Yumak” adlı yavruları olan kediye saldırdı. Köpeklerin sahibi saldırıyı engellemeye çalışsa da  kedi parçalanarak can verdi. Yaşanan pitbull vahşeti ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 
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