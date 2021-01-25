Ataşehir’de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR’de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trafik lambalarına çarptı. Kazada araçta bulunan yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Dudullu Caddesi’nde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 AAZ 398 plakalı otomobil, trafik lambalarına çarptı. Savrulan otomobil kavşağa da çarparak durabildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2’sinin yabancı uyruklu erkek, 2’sinin kadın olduğu öğrenildi. Kazada, yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazadan yara almadan kurtulan 2 kadın olay yerinden taksiyle uzaklaştı.

Görgü tanığı Kenan Akbaba, “Ses duyduk, geldik. Bir şey görmedik yani. Adamı burada yerde gördüm. Camdan fırlamış, motorcu zannettim. Yaralı şahıs yabancı uyrukluymuş. Dükkandaydık. Şuradan gelirken direğe çarpıp buraya geldi. Yaralı arada duruyordu, bayağı da kan kaybı vardı. Araçta 4 kişi vardı. İki kadın vardı. İki erkek vardı” dedi.

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